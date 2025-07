Gaz en Europe : un pays arabe menace ouvertement

Image by tuproyecto from Pixabay

La scène énergétique européenne vient d’être secouée par un avertissement explicite du Qatar, l’un des principaux exportateurs mondiaux de gaz naturel liquéfié (GNL). À travers une lettre adressée à plusieurs capitales européennes, dont Bruxelles, Doha met l’Union sous pression : les livraisons de gaz pourraient être réévaluées si une directive récemment adoptée par l’UE n’est pas assouplie. Une déclaration qui, au-delà de l’énergie, traduit une recomposition plus large des rapports de force géopolitiques.

Le Qatar brandit l’arme énergétique

Dans une correspondance datée du 21 mai 2025 et révélée par l’agence Reuters, le ministre qatari de l’Énergie, Saad al-Kaabi, également PDG de QatarEnergy, dénonce les effets extraterritoriaux de la directive européenne sur la diligence environnementale (CSDDD). Il y critique l’obligation faite aux entreprises de publier un plan de transition climatique, y voyant une menace pour la souveraineté juridique du Qatar et la compétitivité de ses entreprises énergétiques.

Doha n’a pas caché ses intentions : honorer les contrats existants, mais interrompre toute négociation sur de nouveaux accords tant que le texte n’est pas modifié. Dans les faits, cela reviendrait à geler l’accès à long terme des Européens aux ressources qataries, dans un contexte où l’Europe tente encore de compenser la baisse des flux russes depuis 2022.

Un nouvel équilibre mondial contesté

Ce geste du Qatar illustre un tournant : les pays producteurs du Sud global ne se contentent plus d’exporter des matières premières, ils cherchent désormais à influencer les règles du jeu. En contestant frontalement une directive adoptée à Bruxelles, Doha s’inscrit dans une dynamique de refus d’un unilatéralisme normatif européen. Et ce refus est soutenu, discrètement ou non, par d’autres pays fournisseurs d’énergie, peu enclins à adapter leurs pratiques aux standards européens.

L’émirat s’appuie également sur son poids croissant sur les marchés mondiaux. En 2024, le Qatar représentait près de 14 % des importations européennes de GNL, faisant du pays un acteur incontournable pour les États membres qui cherchent à sécuriser leurs stocks tout en réduisant leur dépendance à la Russie.

Une Europe confrontée à ses limites

Face à cette pression, la Commission européenne a commencé à réviser certaines clauses du texte, envisageant notamment un report à 2028 de l’entrée en vigueur des obligations les plus contraignantes. Mais cette révision soulève des critiques : certains responsables estiment que céder face au Qatar risque de fragiliser la crédibilité des normes européennes, déjà mises à l’épreuve dans d’autres dossiers.

La crise met aussi en évidence la vulnérabilité stratégique du continent. Si la diversification des approvisionnements a permis de limiter les effets immédiats de la crise russo-européenne, la dépendance reste forte envers un nombre limité de partenaires. Et ces derniers, comme le montre la posture qatarie, n’hésitent plus à faire valoir leurs intérêts sur le terrain politique.

Une bataille au cœur du multilatéralisme énergétique

L’affaire dépasse le seul cas du Qatar. Elle révèle une bataille d’influence sur la gouvernance de la transition énergétique mondiale. L’Union européenne cherche à imposer des normes environnementales globales, perçues dans plusieurs régions comme un nouveau vecteur de domination économique. De leur côté, les producteurs d’hydrocarbures revendiquent le droit de développer leurs ressources selon leurs propres priorités.

À travers cette confrontation, se joue aussi l’avenir des partenariats Nord-Sud dans un monde de plus en plus fragmenté. Le gaz, levier diplomatique hier discret, devient un outil assumé de pression stratégique. Le Qatar, en refusant l’ingérence qu’il perçoit dans les nouvelles normes européennes, envoie un message clair : la transition ne se fera pas sans négociation géopolitique.