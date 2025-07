Hydrocarbures au Maghreb : ce pays confirme sa montée en puissance en Europe

Photo de Mike Benna sur Unsplash

Le Maroc affirme progressivement son rôle dans la production et la commercialisation d’hydrocarbures, en misant sur une stratégie de long terme. Ce plan, amorcé depuis plusieurs années, vise à mieux valoriser les ressources disponibles et à moderniser la logistique d’exportation.

Les résultats sont déjà visibles. Sur la période récente, le royaume a consolidé sa place sur l’échiquier énergétique européen. Les chiffres illustrent cette évolution. Les exportations marocaines d’hydrocarbures vers l’Espagne ont atteint un volume cumulé de 671 000 tonnes depuis 2018.

La dynamique s’est accélérée ces derniers mois. Entre janvier et mai 2025, le pays a expédié 206 000 tonnes de produits pétroliers vers son voisin ibérique. Ce niveau représente une progression impressionnante, si l’on compare aux 39 000 tonnes enregistrées sur toute l’année 2024. La hausse dépasse ainsi 400 % en un an.

Derrière ces performances, plusieurs leviers ont joué un rôle. Les investissements dans les infrastructures portuaires et la sécurisation des approvisionnements figurent parmi les priorités. Rabat entend renforcer sa fiabilité comme partenaire énergétique, notamment à destination de l’Europe du Sud.

Le gouvernement mise aussi sur la diversification des partenariats et la compétitivité des prix, dans un contexte de mutation du marché mondial. Le Maroc ambitionne de transformer cette dynamique en un atout durable pour son économie et d’élargir sa présence au-delà de la péninsule ibérique. Les prochains mois permettront de mesurer si cette trajectoire ascendante se maintiendra, alors que la demande européenne en énergie reste soutenue et que la concurrence entre fournisseurs s’intensifie.