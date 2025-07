Immeuble effondré à Togbin-Fandji au Bénin : Le procès du propriétaire débute ce jour

Photo DR

Le propriétaire de l’immeuble en construction qui s’est effondré le 23 juillet 2025 à Togbin-Fandji, causant la mort d’un jeune apprenti maçon, a été présenté au parquet du tribunal d’Abomey-Calavi ce mercredi 30 juillet. À l’issue de son audition, le procureur de la République a ordonné son placement sous mandat de dépôt. Il sera jugé ce jeudi selon BéninWebTV.

Les premiers éléments de l’enquête, communiqués lors d’un point de presse animé le 28 juillet par le porte-parole de la Police républicaine, révèlent de graves irrégularités. Selon le commissaire Éric Yérima, l’immeuble de type R+3, encore en chantier, avait été construit sans aucun permis, en violation du décret n°2023-617 du 6 décembre 2023 relatif aux permis de construire et de démolir. Le mis en cause a reconnu avoir engagé les travaux depuis quatre ans, sans études techniques ni géotechniques. Il aurait même tenté de faire porter la responsabilité à un voisin également engagé dans des travaux similaires.

Dans la nuit du mardi 22 juillet, peu avant minuit, l’immeuble s’est effondré. Alertée par des riverains, une équipe du commissariat de Godomey, appuyée par les secours, s’est rendue sur les lieux. Un jeune ouvrier était signalé enseveli sous les décombres. Les opérations de sauvetage ont été ralenties, faute de matériel adapté. La tension est rapidement montée dans le quartier, poussant la police à intervenir pour protéger la famille du propriétaire, dont la femme et les trois enfants ont été mis en sécurité.

Ce n’est qu’au petit matin, vers 9 heures, qu’une entreprise sollicitée par la police a pu entamer le déblayage. L’apprenti maçon a été extrait des gravats dans un état critique et transporté d’urgence au CNHU-HKM. Il succombera à ses blessures deux jours plus tard, le jeudi 24 juillet à 8 heures. Le ministère du Cadre de vie et des Transports, en charge du développement durable, a par la suite déposé plainte.