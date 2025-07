Industries créatives : Le Mois de la Mode 2025 célèbre les « Racines & Futur » du style béninois

Photo : Dr

Du 23 au 26 juillet 2025, la 7ᵉ édition du Mois de la Mode se tiendra au Bénin sous le thème « Racines & Futur ». Organisé par l’Agence de développement des arts et de la culture (Adac), avec le soutien du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, l’événement s’inscrit dans la stratégie nationale de valorisation des industries culturelles et créatives. Il vise à promouvoir la créativité béninoise, structurer la filière mode et faire du pays une référence sur la scène africaine et internationale.

Plateforme d’expression et de rencontre, le Mois de la Mode fédère chaque année stylistes, mannequins, maquilleurs, artisans, photographes, acheteurs et médias autour de formations, de panels professionnels et de défilés. Cette édition mettra en lumière le dialogue entre tradition et modernité, avec une attention particulière à la transmission intergénérationnelle et à la durabilité des pratiques.

La grande nouveauté de cette édition est la désignation d’Olouwa G, styliste et créateur de contenus béninois, comme ambassadeur officiel. Évoluant entre Cotonou et Paris, Ibrahim Abdel Fadel, de son vrai nom, s’est forgé une réputation internationale avec un style qui conjugue influences africaines et tendances contemporaines. Il a notamment collaboré avec Valentino, Ralph Lauren, Hermès, Prada et Diesel. « Le Mois de la Mode n’est pas seulement un événement, c’est une tribune. Un espace où nos héritages rencontrent nos aspirations », a-t-il déclaré.

À travers cet événement, le Bénin réaffirme sa volonté de faire des arts et de la culture un levier de développement et de rayonnement. La 7ᵉ édition s’achèvera par « La Nuit de la Mode », un défilé-évènement qui célébrera l’audace créative et le talent des acteurs de la mode béninoise.