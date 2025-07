Internet au Maghreb : un nouveau projet pour augmenter la vitesse de connexion

Photo de Benjamin Dada - Unsplash

La Mauritanie veut franchir un nouveau cap dans le développement de son infrastructure numérique. Dans cette dynamique, le pays vient d’entamer un projet majeur : la construction d’une station d’atterrissement pour un deuxième câble sous-marin à fibre optique. Ce chantier, annoncé par l’AgenceEcofin marque une étape importante vers l’amélioration de la qualité de la connexion internet.

Prévu pour entrer en service en 2028, ce nouveau lien sous-marin baptisé EllaLink devrait transformer l’accès au haut débit en Mauritanie. À sa mise en route, il offrira une capacité initiale de 200 gigabits par seconde, avec une possibilité d’extension à 500 gigabits. À terme, sa capacité totale pourra atteindre 12 térabits, de quoi absorber la demande croissante en données dans le pays.

Ce projet est appuyé par un financement conséquent de la Banque européenne d’investissement. Il s’inscrit dans une vision plus large des autorités mauritaniennes, qui misent sur le numérique pour soutenir l’économie, renforcer l’administration électronique et réduire la fracture numérique.

En plus de renforcer la résilience du réseau local, cette nouvelle infrastructure pourrait à moyen terme aider à baisser les prix de l’accès à Internet pour les utilisateurs. Aujourd’hui encore, de nombreux usagers se plaignent de la lenteur du service et de son coût élevé, surtout dans les zones éloignées des centres urbains. Pour le gouvernement, le câble EllaLink est un levier stratégique pour attirer les investisseurs, stimuler l’innovation locale et créer des emplois dans le secteur des technologies.

En misant sur un renforcement de ses connexions internationales, la Mauritanie affiche clairement sa volonté d’intégrer le cercle des pays africains qui misent sur le numérique pour accélérer leur développement. Reste à voir comment les différents acteurs accompagneront cette ambition sur le terrain.