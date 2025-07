Investissements au Maghreb : l’Arabie Saoudite veut battre les USA et la Chine dans ce pays

L’Arabie Saoudite s’emploie depuis plusieurs années à consolider ses relations économiques et politiques avec les pays du Maghreb, en particulier l’Algérie. Tirant parti de proximités culturelles et historiques, le royaume cherche à diversifier ses partenariats en Afrique du Nord, en s’appuyant notamment sur des réformes favorables aux investissements dans la région. Cette stratégie vise à renforcer sa position face aux puissances étrangères déjà implantées, en construisant une coopération durable et mutuellement bénéfique.

Des accords stratégiques pour impulser de grands projets

Lors d’un récent Conseil des ministres à Djeddah, Riyad et Alger ont officialisé plusieurs accords visant à intensifier leur collaboration. Ces pactes couvrent des secteurs clés comme l’agro-industrie, ainsi que les énergies renouvelables, avec un intérêt marqué pour le développement de l’hydrogène vert et de l’énergie solaire dans la région saharienne. Ces engagements permettent de créer un cadre favorable au déploiement de projets ambitieux, tout en s’appuyant sur les efforts de l’Algérie pour améliorer son environnement économique. Cette phase d’entente institutionnelle reflète la volonté des deux pays de construire un partenariat solide sur le long terme.

Une offensive saoudienne pour devancer ses concurrents

Au cours des sept premiers mois de 2024, les échanges commerciaux entre l’Arabie Saoudite et l’Algérie ont atteint un montant impressionnant, dépassant les 530 millions de dollars selon saudinewsfr. Ce chiffre témoigne de la montée en puissance de Riyad qui vise à s’imposer comme le principal investisseur étranger dans le pays, en rivalisant avec des acteurs majeurs comme les États-Unis et la Chine. La stratégie saoudienne repose sur le choix de secteurs à forte valeur ajoutée et sur la volonté d’accompagner la transition économique et énergétique algérienne. Cette dynamique pourrait profondément modifier la carte des investissements étrangers dans la région et redistribuer les rapports de force régionaux.

En agissant ainsi, l’Arabie Saoudite ne se contente pas d’accroître sa présence économique, mais entend aussi peser davantage dans les équilibres politiques du Maghreb. Les partenariats noués et les projets soutenus reflètent un effort coordonné pour élargir son influence et réorienter les flux d’investissements, ce qui pourrait à terme favoriser une réorganisation des alliances économiques dans la région.

Cette démarche proactive confirme l’ambition saoudienne de s’inscrire durablement comme un acteur incontournable au Maghreb, avec une approche intégrée qui mêle développement économique, innovation énergétique et diplomatie régionale.