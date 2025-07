Aviation : la Guinée mise sur ce pays arabe pour relancer sa compagnie

Photo de Alexander Schimmeck sur Unsplash

La Guinée franchit un pas significatif dans sa stratégie de redynamisation du secteur aérien. Après des années sans véritable compagnie nationale, les autorités entendent faire renaître Air Guinée, avec l’appui d’un partenaire international. Un protocole d’accord vient en effet d’être signé avec la branche africaine de Gewan Holding Company, un groupe d’investissement établi à Abou Dhabi.

Ce partenariat, rapporté par l’Agence Ecofin , ne se limite pas à la simple relance d’une compagnie aérienne. Il s’inscrit dans une vision plus large, qui touche aussi au développement de compétences locales dans l’aéronautique et à la consolidation des infrastructures liées au transport aérien en Guinée.

Pour un pays confronté à des défis de connectivité régionale et internationale, l’absence d’une compagnie nationale constitue un frein. La relance d’Air Guinée apparaît donc comme une réponse stratégique, avec l’ambition de mieux desservir le territoire, faciliter les échanges et stimuler les activités économiques liées au tourisme et aux affaires.

Le choix d’un partenaire du Golfe n’est pas anodin. Les Émirats arabes unis, et en particulier Abou Dhabi, sont devenus au fil des années des acteurs majeurs du secteur aérien mondial. Leur expertise, combinée aux besoins spécifiques de la Guinée, pourrait permettre la mise en place d’un modèle solide, à la fois rentable et durable.

Au-delà des avions, c’est tout un écosystème qu’il faudra reconstruire : recrutement, formation de pilotes et techniciens, logistique, maintenance, gestion commerciale. Le défi est de taille, mais la volonté politique semble bien présente. Ce protocole d’accord marque le début d’un long processus. Il reste maintenant à transformer les intentions en actions concrètes, en veillant à construire une compagnie qui corresponde aux réalités guinéennes, tout en étant capable de s’intégrer dans un marché aérien africain de plus en plus concurrentiel.