Le Bénin toujours en quête de paix avec les pays de l’AES

À l’approche de la célébration des 65 ans d’indépendance du Bénin, le défilé militaire du 1er août 2025 prend une dimension diplomatique et symbolique particulière. En effet, le pays a étendu une invitation à quatre troupes étrangères pour parader aux côtés de ses Forces de défense et de sécurité, dont deux proviennent de l’Alliance des États du Sahel (AES). Cette démarche témoigne de la volonté persistante du Bénin d’entretenir des relations de paix et de bonne coopération avec ses voisins.

Pour la célébration du 65ème anniversaire de l’accession du Bénin à la souveraineté internationale, les soldats béninois ne défileront pas seuls. « Cette année nous avons invité quatre pays dont les troupes sont attendues pour parader aux côtés des nôtres», a déclaré Wilfried Houngbedji. Le Secrétaire général adjoint du gouvernement a précisé que, si deux pays ont déjà confirmé leur présence, « les deux autres qui ne l’ont pas encore fait sont des pays de l’AES (Alliance des États du Sahel) ».

L’invitation adressée aux pays de l’AES, bien que leur réponse ne soit pas encore connue au moment de la déclaration, revêt une signification politique et diplomatique de taille. « À l’heure où je vous parle, je n’ai pas encore idée de ce qu’ils ont répondu, mais nous avons fait la démarche de les inviter pour leur dire que nous sommes des frères, que nos populations sont les mêmes de part et d’autre des frontières », a souligné Wilfried Houngbedji. Cette approche met en lumière le désir du Bénin de transcender les tensions régionales récentes et de réaffirmer les liens historiques et culturels qui unissent les peuples de la sous-région.

Le porte-parole du gouvernement a par ailleurs insisté sur l’importance de cette collaboration, réaffirmant la volonté du Bénin d’entretenir des relations solides avec ses voisins. Selon lui, cette démarche vise à signifier que « le Bénin reste toujours disposé à avoir une bonne coopération avec eux ». Dans un contexte sous-régional marqué par des défis sécuritaires complexes et des mutations géopolitiques, la participation de troupes étrangères au défilé du 1er août est perçue comme un signe d’une dynamique régionale forte et d’une ouverture au dialogue.

Cette invitation est d’autant plus significative que les relations entre le Bénin et certains pays de l’AES ont connu des périodes de tension. En tendant cette main, Cotonou envoie un message clair de désescalade et de réaffirmation des principes de bon voisinage et de fraternité. Il s’agit d’une tentative de renforcer la confiance mutuelle et de promouvoir une approche collective face aux défis communs, notamment en matière de sécurité et de développement.

Le défilé du 1er août, traditionnellement une célébration de la souveraineté nationale, pourrait ainsi se transformer en une tribune pour la paix et la coopération régionale. La présence éventuelle des troupes des pays de l’AES serait un symbole puissant de l’unité africaine et de la capacité des nations à surmonter leurs différends pour le bien-être de leurs populations. Au-delà de l’aspect purement militaire, cet événement mettrait en lumière l’engagement du Bénin en faveur d’une stabilité régionale durable, essentielle pour le progrès collectif.

Les prochains jours seront décisifs pour connaître la réponse des pays de l'AES et observer l'impact de cette initiative diplomatique sur la dynamique régionale. Quoi qu'il en soit, la démarche du Bénin témoigne d'une quête inlassable de paix et de coopération avec tous ses voisins, renforçant l'idée que le dialogue et la fraternité demeurent les piliers de la construction d'une Afrique unie.