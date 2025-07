Législatives de 2026 au Bénin : La CENA dévoile les pièces exigées pour les candidatures

À l’approche des élections législatives de 2026, la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) vient de lever le voile sur les conditions de dépôt des candidatures, posant les jalons d’un scrutin crucial pour l’avenir politique du Bénin. Dans une décision rendue publique ce 18 juillet 2025, l’institution électorale détaille avec précision la liste des pièces requises, qu’elles soient communes ou individuelles, et rappelle le cap financier pour les prétendants à l’Assemblée Nationale.

Une annonce qui sonne comme le coup d’envoi officiel de la course législative, invitant les partis politiques et leurs potentiels représentants à affûter leurs stratégies et à s’assurer d’une conformité sans faille. Lire ci-dessous en intégralité la décision. 🔥 « Restez branché à l’actu béninoise sur notre chaîne WhatsApp officielle ! » en cliquant sur ce lien https://whatsapp.com/channel/0029VaCgIOFL2ATyQ6GSS91x

Publicité

Elections Legislatives Dossier de Candidature 1 by La Nouvelle Tribune