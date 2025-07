Maghreb : 200 millions € de l’Espagne pour des projets de développement

Nouakchott (Ph. kayak)

L’Espagne compte franchir un nouveau palier dans sa coopération avec la Mauritanie. Le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a effectué récemment une visite officielle à Nouakchott, marquant ainsi la volonté de Madrid de renforcer ses liens économiques avec le pays maghrébin.

Cette visite a été l’occasion pour Pedro Sanchez d’annoncer un appui financier de 200 millions d’euros. Ce montant servira à stimuler les investissements espagnols dans plusieurs secteurs clés, notamment l’énergie, les infrastructures de transport, l’environnement, l’emploi et la cybersécurité. L’idée est de favoriser le développement de projets structurants qui bénéficient aux deux pays.

Pour Pedro Sanchez, la Mauritanie représente bien plus qu’un simple partenaire commercial. Il a souligné que l’Espagne est aujourd’hui le premier client de la Mauritanie au sein de l’Union européenne, et son troisième fournisseur. Une dynamique commerciale solide, qui repose sur une relation de confiance bâtie au fil des années.

Au-delà de l’aspect économique, cet engagement s’inscrit dans une stratégie plus large de l’Espagne visant à soutenir la stabilité et le développement de ses voisins du Sud. La Mauritanie, avec ses vastes ressources naturelles, ses efforts de réforme et son positionnement stratégique, attire de plus en plus l’intérêt des partenaires européens.

Pour Nouakchott, cette volonté espagnole d’investir davantage est perçue comme une reconnaissance du potentiel du pays. En misant sur des partenariats durables et des investissements ciblés, la Mauritanie espère accélérer sa transformation économique tout en consolidant ses relations avec ses alliés européens.