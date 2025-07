Maghreb : 33 000 entreprises ont fait faillite en 3 ans dans ce pays

Rabat. Photo: DR

Le Maroc fait face à une crise silencieuse qui touche de plein fouet ses très petites entreprises. Entre 2021 et 2024, les faillites se sont multipliées à un rythme inquiétant. Selon l’Instance marocaine des très petites entreprises, leur nombre est passé de 10 500 fermetures en 2021 à plus de 33 000 cette année. Les prévisions pour la fin de 2024 dépassent désormais les 40 000.

Cette hausse brutale résulte d’un ensemble de contraintes qui asphyxient peu à peu ces structures. Beaucoup de dirigeants évoquent des charges sociales élevées et un système fiscal difficilement soutenable. L’impôt sur le revenu et d’autres prélèvements ne tiennent pas compte de la taille et de la fragilité de ces entreprises. À cela s’ajoutent des démarches administratives complexes qui freinent leur activité quotidienne.

Le financement reste un autre point noir. La grande majorité des responsables interrogés, près de 90 %, estiment que l’accès au crédit est quasiment impossible ou réservé à des profils très spécifiques. Faute de soutien adapté, de nombreuses petites entreprises finissent par déposer le bilan, malgré leur rôle essentiel dans la création d’emplois et l’animation de l’économie locale.

Face à ces signaux alarmants, plusieurs voix appellent à revoir en profondeur le cadre fiscal et les mécanismes de financement. Certains estiment qu’il est devenu urgent de mettre en place des mesures ciblées pour alléger la pression sur ces structures et leur permettre de se développer dans un environnement plus favorable.

Si rien n’est fait, cette dynamique de fermetures risque de s’aggraver et d’affaiblir encore davantage le tissu économique du pays. Pour beaucoup d’observateurs, préserver la vitalité des petites entreprises est une condition indispensable à la stabilité sociale et à la relance économique du Maroc.