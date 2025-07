Maghreb: ce pays se prépare pour un doublement du trafic aérien

Le secteur aéroportuaire est au cœur de la stratégie de développement économique de nombreux pays, et le Maroc ne fait pas exception. Face à la croissance rapide du tourisme et aux ambitions de modernisation de ses infrastructures, le Royaume a lancé un projet ambitieux, la stratégie « Aéroports 2030 ». Cette initiative vise à transformer et optimiser le réseau aéroportuaire national pour répondre aux besoins d’un secteur en pleine expansion.

Un projet en vue de la Coupe du monde 2030

Le Maroc prépare un grand virage pour son secteur aéroportuaire dans l’optique de la Coupe du monde 2030, qu’il coorganisera avec l’Espagne et le Portugal. Le gouvernement marocain prévoit une transformation radicale pour répondre à l’augmentation attendue de l’afflux de passagers et de touristes. L’objectif majeur est d’augmenter la capacité d’accueil des aéroports marocains, passant de 38 millions de passagers à 80 millions d’ici 2030. Cela représente un doublement du trafic actuel, un défi majeur que le pays s’apprête à relever à travers une série de réformes et d’investissements dans ses infrastructures.

Simplification des procédures pour une meilleure expérience

L’une des premières mesures mises en place dans le cadre de cette stratégie est la suppression du double contrôle de sécurité pour les passagers en transit. Cette décision vise à réduire les files d’attente et à améliorer la fluidité du trafic dans les aéroports marocains, qui sont souvent des points de passage pour les voyageurs internationaux. Le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, a souligné que cette initiative facilitera non seulement l’expérience des voyageurs mais contribuera également à désengorger les terminaux et à réduire les temps d’attente.

Extension des infrastructures à l’échelle nationale

Le projet « Aéroports 2030 » ne se limite pas à une simple modernisation des aéroports des villes hôtes de la Coupe du monde. Au contraire, il inclut l’extension et la modernisation des aéroports à travers tout le pays, avec un focus particulier sur ceux enregistrant un niveau de fréquentation élevé. La stratégie mise sur une couverture complète du territoire pour offrir aux passagers un réseau aéroportuaire moderne et accessible. À terme, cette initiative devrait permettre au Maroc d’accueillir non seulement plus de passagers, mais également de renforcer son statut de destination touristique privilégiée, avec une prévision de 30 millions de touristes en 2035.