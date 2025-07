Maghreb : ce pays se rapproche de la Syrie après la chute d’Assad

Mohammed VI (LUDOVIC MARIN/AFP)

La Syrie traverse une période de transformation historique depuis la chute du régime de Bachar el-Assad, contraint à l’exil après un soulèvement populaire qui a bouleversé l’équilibre géopolitique régional. Ahmed Acharaa, désormais à la tête du pays, incarne cette transition vers une gouvernance plus ouverte et inclusive.

Cette nouvelle approche diplomatique s’est notamment illustrée par sa récente visite officielle à l’Élysée, où il a été reçu par le président Emmanuel Macron, marquant ainsi la volonté de la Syrie de renouer avec la communauté internationale. Dans ce contexte de renouveau syrien, le royaume chérifien a saisi l’opportunité de redynamiser ses liens historiques avec Damas. Cette démarche s’inscrit dans une vision stratégique plus large de renforcement des relations entre les pays arabes.

Une initiative porteuse d’espoir

La décision de normaliser les relations diplomatiques émane directement de la volonté du roi Mohammed VI. Celle-ci s’est exprimée à l’occasion d’une allocution devant les dirigeants arabes réunis en sommet. Cette intervention soulgine l’importance de soutenir les aspirations démocratiques du peuple syrien et de contribuer à la stabilisation régionale.

Les autorités syriennes ont accueilli plutôt favorablement cette main tendue, y voyant une reconnaissance de leur légitimité et un soutien précieux dans leur processus de reconstruction nationale. Pour rappel, le pays a été ravagé après des années de guerre au cours desquelles plus de 528 000 personnes auraient perdu la vie, sans compter le nombre de déplacés.

Un avenir prometteur ?

Cette reprise des relations diplomatiques formelles ouvre de nouvelles perspectives de coopération bilatérale dans de nombreux domaines. Les deux pays partagent des liens culturels et historiques profonds qui constituent une base solide pour développer des partenariats économiques, culturels et éducatifs durables. À terme, le gouvernement Syrien peut espérer que cette réouverture diplomatique entre les deux pays servira de catalyseur au Moyen-Orient et ailleurs dans le monde, permettant ainsi à la Syrie de se replacer parmi les pays qui comptent.