Maghreb: cet aéroport sera rénové dans la perspective d’un rendez-vous planétaire

Partout dans le monde, les aéroports jouent un rôle central dans la dynamique des territoires. Ils ne sont pas seulement des lieux de transit, mais des catalyseurs de croissance, de commerce et de mobilité. En facilitant la circulation des personnes et des biens, ils transforment profondément l’accès aux services, au marché du travail et aux opportunités d’investissement. Pour une province comme Taza, longtemps perçue comme en marge des grands axes économiques, disposer d’une infrastructure aérienne fonctionnelle n’est pas un luxe, mais une nécessité stratégique.

C’est dans cet esprit qu’a été amorcée une réhabilitation complète de l’aéroport Sidi Hammou Miftah. Ce chantier d’envergure vise à changer durablement le visage des transports dans la région, à quelques années de l’accueil du Mondial 2030, événement pour lequel le Maroc veut montrer une mobilisation nationale sans faille. Si la perspective de cette compétition sert d’aiguillon, les ambitions du projet dépassent largement le court terme : il s’agit d’un pari sur l’avenir de Taza et de son insertion dans les flux économiques nationaux.

Un projet structurant pour des usages civils et commerciaux

L’aéroport de Taza ne se contente pas d’un simple lifting. Les travaux envisagés traduisent une volonté de doter la province d’une infrastructure moderne, apte à répondre aux standards internationaux. Une nouvelle piste d’atterrissage de 1,6 kilomètre de long devrait permettre l’accueil d’appareils de taille importante, ce qui était jusqu’ici hors de portée. Cette amélioration ouvre la voie à des liaisons régulières avec d’autres villes marocaines, voire à des vols internationaux en cas de besoin.

Le bâtiment principal fera également peau neuve : des bureaux administratifs, une salle d’attente conviviale, une cafétéria et des sanitaires y seront aménagés pour offrir aux voyageurs un cadre digne des exigences contemporaines. La construction d’une tour de contrôle aérien modernisée et l’installation d’un hangar pour les équipements techniques témoignent d’un souci d’efficacité et de sécurité. Pour fluidifier l’accès à cette nouvelle plateforme, un parking est prévu, ainsi qu’un réaménagement de la route principale menant à l’aéroport, afin d’éviter les engorgements aux heures de pointe.

Taza, une porte d’entrée qui se redéfinit

En investissant dans cet aéroport, Taza ne cherche pas seulement à attirer des touristes ou à séduire des investisseurs : elle affirme une volonté de transformation. Ce projet intervient dans une phase où la province tente de se repositionner comme un territoire à potentiel, et non comme une simple étape entre Fès et Oujda. En se dotant d’un outil de connexion aussi stratégique, Taza se donne les moyens d’offrir à ses habitants et à ses entreprises un accès rapide aux autres régions du Royaume, tout en favorisant l’arrivée de nouveaux acteurs économiques.