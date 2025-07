Maghreb: cette ville déploie 4000 cameras intelligentes pour renforcer la sécurité

Photo : DR

La ville de Rabat vient de franchir une étape majeure dans sa stratégie de modernisation urbaine. Le lancement des travaux d’installation de 4 000 caméras de surveillance intelligentes marque le coup d’envoi d’un projet ambitieux qui mobilise des technologies avancées pour renforcer la sécurité publique et fluidifier la circulation. À l’horizon fin 2025, ces équipements couvriront l’ensemble des quartiers de la capitale, pour un investissement global estimé à 100 millions de dirhams.

Cette initiative s’inscrit dans une dynamique plus large de transformation des villes marocaines en espaces intelligents, où la gestion de la sécurité repose de plus en plus sur l’exploitation de données en temps réel. Elle fait également écho aux efforts de plusieurs métropoles à travers le monde qui s’appuient désormais sur l’intelligence artificielle pour anticiper les risques et améliorer la qualité de vie des habitants.

Une technologie de pointe au service de la prévention et de la réactivité

Les caméras déployées à Rabat ne se contentent pas d’enregistrer des images. Elles sont dotées de fonctionnalités avancées, telles que la reconnaissance faciale, la lecture automatique des plaques d’immatriculation et l’analyse comportementale des flux piétons et véhicules. Ces outils permettent non seulement de détecter des comportements suspects, mais aussi de faciliter la gestion de la circulation dans une ville confrontée à une densification croissante de son trafic.

Au cœur du dispositif, des centres de commandement et d’analyse des données seront aménagés afin d’assurer une coordination rapide entre les services de sécurité et les autorités locales. En cas d’incident ou de situation critique, les équipes sur le terrain bénéficieront d’une capacité de réaction quasi instantanée grâce aux alertes générées par les systèmes.

Des acteurs nationaux et internationaux mobilisés

Deux entreprises ont été retenues pour piloter ce projet stratégique. Finatech Group, acteur reconnu dans l’ingénierie des infrastructures numériques, se charge de la mise en place de l’ossature technique du système. À ses côtés, Alomra Group International, spécialiste des solutions de sécurité et de défense, apporte son expertise en matière d’intégration technologique et de gestion opérationnelle.

Cette collaboration entre acteurs privés illustre l’importance croissante des partenariats public-privé dans la mise en œuvre de politiques sécuritaires modernes. Elle témoigne également de la volonté des autorités marocaines de recourir à des solutions robustes, à la fois en matière de cybersécurité, de protection des données et d’interopérabilité entre les différents organes de contrôle.

Une tendance mondiale vers la « Safe City »

À l’instar de Singapour, Dubaï ou Barcelone, Rabat rejoint désormais le cercle des villes qui investissent massivement dans la construction d’un modèle de « Safe City », où la technologie devient un levier de gouvernance urbaine. Si ces dispositifs suscitent parfois des débats sur la protection des libertés individuelles, ils répondent à une demande croissante de sécurité dans les espaces publics.

Au Maroc, le recours à ces technologies s’accompagne d’un encadrement institutionnel visant à garantir un usage strictement conforme aux droits fondamentaux. Le déploiement à grande échelle de ces outils dans la capitale pourrait servir de modèle pour d’autres agglomérations du pays, dans un contexte où les enjeux de sécurité, de mobilité et de modernisation urbaine sont étroitement liés.