Maghreb : des investisseurs saoudiens débarquent dans ce pays

L’Arabie saoudite, en quête de nouveaux relais de croissance au-delà de son économie dominée par les hydrocarbures, intensifie ses démarches pour diversifier ses placements à l’international. Le royaume veut désormais s’imposer comme un acteur global de l’investissement, en multipliant les partenariats avec des pays jugés stables et stratégiquement situés. Le Maroc attire donc l’attention de Riyad comme une plateforme économique de choix. Dimanche, une importante délégation saoudienne est arrivée à Rabat pour examiner de près les opportunités offertes par le pays.

Rabat accueille une délégation saoudienne de haut niveau

Menée par Hassan Al-Huwaizi, président de la Fédération des Chambres de Commerce saoudiennes, la mission saoudienne regroupe plus d’une trentaine de dirigeants d’entreprises et de représentants d’institutions publiques. Cette visite officielle se veut dans une démarche concrète : créer des ponts économiques durables entre les deux pays. Le programme prévoit une série de rencontres ciblées avec des acteurs économiques marocains de premier plan.

L’intention n’est pas simplement de nouer des contacts, mais bien d’aboutir à des accords concrets. Pour les entreprises saoudiennes, il s’agit de trouver des relais de croissance solides et compatibles avec leur vision stratégique, tandis que Rabat entend attirer des capitaux capables d’accélérer le développement de ses filières clés.

Un environnement favorable à l’expansion saoudienne

Le Maroc dispose d’atouts qui séduisent les investisseurs en quête de stabilité et d’ouverture. Son positionnement géographique, aux portes de l’Europe et en lien direct avec l’Afrique de l’Ouest, en fait un carrefour commercial de plus en plus convoité. À cela s’ajoute une volonté politique affirmée de faciliter l’investissement étranger, à travers des réformes fiscales, des incitations financières et le développement de zones industrielles intégrées.

Ainsi, les Saoudiens voient le Royaume comme un terrain propice à la réalisation de projets d’envergure. La qualité des infrastructures, la montée en puissance de certaines filières industrielles, ainsi que la stratégie énergétique du Maroc renforcent cet intérêt. La présence de responsables d’organismes publics dans la délégation saoudienne laisse également entrevoir une coordination étroite entre les sphères publique et privée pour structurer des projets communs.

Une coopération appelée à se renforcer

Au-delà des discussions en cours, cette visite reflète une volonté plus large de construire une relation économique de long terme entre le Maroc et l’Arabie saoudite. Les deux pays partagent une vision commune en matière de développement régional, et la complémentarité de leurs ressources ouvre la voie à des partenariats mutuellement bénéfiques.

Les premiers résultats de cette mission pourraient rapidement se traduire par des engagements formalisés dans des domaines clés. À mesure que Riyad cherche à redéployer ses ressources dans des zones à fort potentiel, le Maroc se positionne comme un partenaire fiable, capable de canaliser ces flux d’investissement dans des projets structurants.

L’arrivée de cette délégation saoudienne, pourrait donc marquer une étape décisive dans le renforcement des échanges économiques entre les deux royaumes. En conjuguant stratégie d’expansion et ouverture aux partenariats, les autorités saoudiennes misent sur un ancrage durable au Maghreb — et le Maroc, de son côté, semble déterminé à répondre présent.