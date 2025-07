Maghreb : des milliers de paquets de cigarettes saisis

Comme pour tous les produits de contrebande, le tabac attire, que ce soit les revendeurs ou les consommateurs. C’est d’autant plus vrai en France où le paquet coûte de plus en plus cher (entre 11 et 12 euros). Résultat, une récente étude affirme que près d’une cigarette sur deux consommées en France n’a pas été achetée chez un buraliste en 2024.

Ce tabac de contrebande provient surtout du Maghreb. Récemment d’ailleurs, les douanes algériennes ont mené une opération majeure au port d’Alger, déjouant une tentative de contrebande visant à exporter illégalement 5 500 paquets de cigarettes Marlboro vers l’Europe et notamment la France.

Pour parvenir à leurs fins, les contrebandiers ont usé de malice. Ces derniers ont en fait dissimulé les cigarettes au sein même de plaques de céramique qui, elles-mêmes, ont été réparties dans deux véhicules distincts.

Un marché européen lucratif

Les cigarettes Marlboro, vendues à des prix modérés en Algérie, atteignent des valeurs bien plus élevées une fois introduites clandestinement dans l’Union européenne, générant des marges substantielles pour les organisations criminelles. Une opération financière qui agit comme moteur pour les contrebandiers, qui arrivent à générer d’importants rendements, malgré les risques encourus (peine de prison et lourdes amendes).

Une surveillance renforcée des autorités

Face à cette menace persistante et au risque de voir le marché noir supplanter le marché traditionnel, les autorités douanières algériennes ont intensifié leur dispositif de surveillance dans les zones portuaires stratégiques. Une stratégie pour le moment efficace, comme le démontre cette saisie importante.

En outre, cela démontre que malgré les tensions, Algérie et Europe (notamment la France) parviennent à travailler conjointement, au moins sur certains domaines, pour assurer la sécurité finale des consommateurs. Une coopération internationale essentielle, pour lutter plus efficacement contre les réseaux transnationaux, peu importe leur nature.