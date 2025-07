Maghreb : des milliers d’emplois créés par un projet minier

© Photo d'illustration DR

Dans plusieurs pays du Maghreb, le développement des ressources minières est devenu un levier majeur pour stimuler l’économie et, surtout, pour créer des emplois dans des régions souvent confrontées à des difficultés socio-économiques. L’un des projets les plus marquants de cette dynamique se situe dans le sud-ouest algérien, où l’exploitation du gisement de fer de Gara Djebilet offre déjà un impact concret en termes d’emploi.

Une source importante de postes de travail

D’après les autorités de Tindouf, ce projet d’envergure a permis la création d’environ 9 700 emplois, un chiffre qui montre bien l’importance de l’industrie minière comme moteur d’insertion professionnelle. Ces emplois ne se limitent pas aux seuls travaux d’extraction, mais couvrent également des secteurs variés comme la maintenance, la logistique, la gestion du site et le transport des minerais. Les opportunités économiques se faisant rares, ces créations de postes apportent une bouffée d’oxygène à la population locale, permettant à de nombreuses familles d’améliorer leurs conditions de vie.

L’organisation d’un chantier colossal au service de l’emploi

L’exploitation se concentre sur un gisement qui s’étend sur près de 40 000 hectares, dont 15 000 hectares sont exploités. La mise en œuvre de ce chantier mobilise des centaines de travailleurs. Cette mobilisation humaine massive traduit une volonté claire : valoriser les ressources tout en maximisant les retombées sociales.

Une infrastructure ferroviaire pour soutenir la croissance des emplois

La construction d’une ligne ferroviaire de près de 950 kilomètres reliant le site minier à Béchar est un autre facteur clé de création d’emplois. Ce projet d’infrastructure permet non seulement de transporter efficacement le minerai, mais aussi de générer des postes liés à la construction, à l’entretien et à l’exploitation du réseau ferroviaire. Cette chaîne logistique complète assure ainsi un effet multiplicateur sur l’emploi local, bien au-delà du seul secteur minier.

Ce projet minier montre comment la mise en valeur des richesses naturelles dans le Maghreb peut directement contribuer à la création d’emplois durables et variés. Plus qu’un simple exploit économique, cette initiative offre un véritable souffle d’espoir à des territoires en quête de développement social et professionnel, prouvant que l’industrie minière est une source incontournable d’opportunités pour les populations locales.