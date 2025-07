Maghreb : la FIFA inaugure son siège africain dans ce pays

FIFA (Photo DR)

Une nouvelle page s’ouvre dans l’histoire du football africain, et le Maroc y occupe une position de premier plan. Ce 26 juillet, la FIFA a officiellement lancé son bureau central pour l’Afrique à Rabat.

Une décision qui illustre la confiance accordée au Royaume pour accompagner le développement du football sur le continent. Avec ce bureau installé à Rabat, la FIFA franchit un cap dans sa volonté de se rapprocher davantage des réalités africaines.

Il ne s’agit pas simplement d’une antenne administrative, mais d’un centre opérationnel destiné à collaborer étroitement avec les fédérations nationales. L’objectif est d’offrir un soutien plus direct aux projets locaux, qu’ils soient liés aux infrastructures, à la formation ou à la gouvernance.

Le choix du Maroc ne relève pas du hasard. Depuis plusieurs années, le pays s’est imposé comme un modèle en matière d’investissement sportif. Le Complexe Mohammed VI de football, les performances croissantes des clubs nationaux sur la scène continentale, et la dynamique autour des compétitions internationales témoignent de cette stratégie claire : faire du sport, et du football en particulier, un levier d’influence et de rayonnement.

La présence du président de la FIFA, Gianni Infantino, lors de cette inauguration, en dit long sur l’importance accordée à ce partenariat. Ce bureau régional renforce aussi le rôle du Maroc dans les décisions qui comptent au sein des instances sportives internationales.À travers cette initiative, c’est tout un écosystème africain qui pourrait bénéficier d’un appui renforcé.

Le Maroc, en se positionnant comme relais stratégique, contribue à redessiner les relations entre la FIFA et les fédérations africaines. Une démarche qui pourrait faire émerger de nouveaux pôles de compétence, en s’appuyant sur l’expérience accumulée par le Royaume.