Maghreb : la France veut participer à des projets de développement dans cette région

Rabat. Photo: DR

La zone du Maghreb possède un bon potentiel économique qui n’attend qu’à être exploité. Les pays de cette région développent diverses stratégies pour se créer des opportunités. Le Maroc par exemple, a su développer une vision qui lui permet de nouer des partenariats avantageux.

C’est dans ce sens qu’une équipe composée d’élus et d’acteurs économiques français s’est rendue récemment dans la ville de Dakhla, au sud du Maroc, afin de mieux connaître les projets de développement portés par la région. Cette visite, menée par le maire de Dreux, Pierre-Frédéric Billet, reflète un intérêt croissant de la France pour les partenariats économiques et les échanges territoriaux avec le Maroc.

La délégation, composée de représentants institutionnels et de professionnels de différents secteurs, a eu l’occasion de visiter plusieurs sites et infrastructures qui contribuent à la transformation économique de Dakhla. Les participants se sont intéressés aux programmes visant la valorisation des énergies renouvelables, la promotion de l’investissement et la création d’emplois. Selon Pierre-Frédéric Billet, cette mission s’inscrit dans une démarche de coopération et d’échange d’expériences. Devant les médias, il a souligné l’importance d’identifier des projets concrets sur lesquels des partenariats durables pourront être mis en place.

Un engagement en faveur du développement durable

Le maire de Dreux a notamment évoqué l’ambition de sa collectivité d’accompagner Dakhla dans le développement de solutions respectueuses de l’environnement, comme l’électrification verte et la production d’énergie renouvelable. « Nous souhaitons contribuer activement à l’essor économique de cette région et favoriser l’émergence d’initiatives porteuses de progrès », a-t-il déclaré.

Cette visite est perçue comme une étape importante dans le renforcement des liens entre les villes françaises et marocaines. Elle illustre aussi la volonté de plusieurs acteurs européens de prendre part à l’essor économique du sud marocain, reconnu pour son potentiel en matière de production d’énergie, d’industrie et de tourisme.