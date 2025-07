Maghreb : l’OTAN va organiser un exercice militaire particulier

Armée marocaine. Photo : DR

Le Maroc consolide progressivement son statut d’acteur militaire incontournable dans la région maghrébo-méditerranéenne. Cette montée en puissance s’appuie sur une stratégie de modernisation ambitieuse, incluant l’acquisition d’équipements de pointe comme les avions de transport C-390 brésiliens et diverses technologies de drones turcs et israéliens, témoignant d’une diversification assumée des partenariats technologiques.

L’Alliance atlantique, reconnaissant la stabilité institutionnelle marocaine et sa position géostratégique privilégiée, a choisi de faire du Maroc l’un de ses principaux centres d’entraînement régionaux. Cette décision reflète la confiance accordée par l’OTAN à un partenaire qui démontre une capacité d’adaptation aux standards internationaux tout en préservant ses spécificités nationales.

Un laboratoire de coopération civilo-militaire

Rabat a récemment accueilli une session spécialisée de l’exercice « Regional Endeavour 2025 », orchestré par le commandement interarmées de Naples. Cette initiative, s’inscrivant dans le cadre du mécanisme de dialogue méditerranéen établi il y a trois décennies, a rassemblé des délégués militaires jordaniens, égyptiens, tunisiens et mauritaniens, ainsi que des représentants de l’Union africaine.

Cette année, les travaux se sont concentrés sur l’optimisation des interactions entre forces armées et populations civiles, explorant les méthodologies de coordination interinstitutionnelle et d’analyse sociologique des terrains d’intervention. Ces exercices visent à renforcer les liens entre l’ensemble des acteurs de la région et surtout, développer une expertise commune face aux défis sécuritaires transfrontaliers qui caractérisent l’espace euro-méditerranéen.

Une diplomatie de défense affirmée

Cette participation active illustre l’engagement marocain dans une coopération sécuritaire équilibrée, respectueuse des souverainetés nationales tout en privilégiant les responsabilités partagées. Une manière pour le Royaume du Maroc d’affirmer sa volonté de contribuer au bon équilibre sécuritaire régional. De quoi définitivement placer Rabat comme un espace stratégique aux yeux de l’OTAN, capable de faciliter les convergences entre acteurs méditerranéens et africains (voire internationaux, avec l’organisation d’exercices conjoints intitulés ‘African Lion’ avec les USA, notamment) sur les questions de sécurité commune.