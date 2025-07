Maghreb : un important réseau de fraude découvert

Photo : DR

Dans le domaine économique, les autorités font face à un défi constant : démêler les opérations commerciales légitimes des manœuvres frauduleuses qui se cachent derrière des transactions complexes. Alors que les échanges entre pays se multiplient et se diversifient, détecter les pratiques illicites nécessite des outils et une expertise de plus en plus pointus. Cette réalité impose aux organismes de contrôle de s’adapter en permanence pour maintenir la transparence et l’équilibre financier.

Un système de facturations parallèles dévoilé

Les récentes investigations menées au Maroc par les contrôleurs de l’Office des changes et des Douanes ont mis au jour un mécanisme élaboré utilisé par deux sociétés œuvrant dans l’importation de textiles, d’articles ménagers…Ces entreprises ont réussi à dissimuler des transferts d’argent vers l’extérieur, en particulier vers l’Espagne le Canada et le Portugal, en jouant émissions de factures multiples pour la même marchandise. Cette méthode permet d’occulter une partie des mouvements financiers, rendant plus difficile la traçabilité des fonds.

L’enquête révèle que ce stratagème, loin d’être un cas isolé, s’est étendu parmi plusieurs fournisseurs, créant ainsi un réseau bien organisé qui a opéré sans être détecté pendant plusieurs années.

Défis pour les contrôles face à des montages complexes

La technique employée repose sur la multiplication des documents commerciaux pour une même transaction, ce qui brouille les pistes pour les autorités chargées de la surveillance. La répétition des opérations entre les mêmes acteurs et fournisseurs sur une longue période a permis à ces sociétés de passer entre les mailles du filet, illustrant ainsi les limites des méthodes traditionnelles de contrôle.

Face à ces pratiques, les services chargés de la régulation doivent non seulement renforcer leur analyse des données financières, mais aussi coordonner leurs efforts au niveau national et international afin de repérer ces mécanismes invisibles à première vue.

Impact économique et nécessité d’une coordination accrue

Les conséquences de telles fraudes ne se limitent pas aux pertes financières directes. Elles affectent la compétitivité des entreprises honnêtes, déséquilibrent le marché des changes et peuvent alimenter des circuits financiers obscurs susceptibles de favoriser d’autres activités illégales.

Le caractère transfrontalier des opérations souligne l’urgence d’une coopération renforcée entre les pays concernés pour améliorer la surveillance des flux financiers et instaurer des réponses efficaces. Ce n’est qu’à travers une action collective que les réseaux frauduleux pourront être véritablement démantelés.

Ce dossier met en lumière la complexité croissante des fraudes économiques et rappelle combien la vigilance des autorités est indispensable pour garantir la fiabilité des échanges commerciaux et la stabilité économique.