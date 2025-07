Maghreb : un nouveau rapprochement avec Israël sous l’égide des USA

(Reuters: Gali Tibbon, file photo)

Selon des informations révélées par le site Semafor, la Mauritanie s’apprête à rétablir ses relations officielles avec Israël après quatorze années de rupture. L’annonce devrait être faite à Washington, à l’occasion d’une rencontre entre le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Le calendrier n’est pas anodin. La réunion se déroulera en marge d’un mini-sommet organisé par les États-Unis avec plusieurs pays d’Afrique dont le Gabon, le Sénégal, le Liberia et la Guinée-Bissau. D’après Semafor, cette reprise des relations n’est pas une décision improvisée, mais le résultat de plusieurs mois de contacts discrets et de négociations menées avec l’appui de Washington.

La relance de ce partenariat diplomatique s’inscrit dans une dynamique plus large de rapprochement entre Israël et plusieurs pays africains, encouragée par les autorités américaines. L’administration Trump avait déjà exprimé son souhait de favoriser la normalisation des rapports entre Israël et le continent, dans la continuité des accords d’Abraham. L’administration Trump entend poursuivre cette politique en misant sur la coopération sécuritaire et les échanges économiques.

La Mauritanie avait rompu ses liens avec Israël en 2010, après l’offensive militaire israélienne contre la bande de Gaza. Ce retour annoncé marque donc un virage important dans la diplomatie du pays, membre de la Ligue arabe et traditionnellement sensible à la cause palestinienne.

Pour Nouakchott, ce rapprochement s’explique par des considérations stratégiques et économiques. En normalisant ses relations, le pays pourrait bénéficier d’un soutien technique israélien dans plusieurs secteurs, comme l’agriculture ou la gestion des ressources en eau, mais aussi renforcer sa coopération avec Washington.

Du côté israélien, cette reprise constitue une nouvelle victoire diplomatique. Elle permet à Tel-Aviv de consolider sa présence en Afrique et d’ouvrir de nouvelles perspectives de partenariats. La rencontre officielle attendue à la Maison Blanche devrait poser les bases d’un processus progressif. Des discussions supplémentaires seront nécessaires pour définir les contours de la coopération future et officialiser la réouverture éventuelle d’ambassades.