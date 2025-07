Maghreb: un pays accélère l’intégration locale dans l’automobile

© Pixabay

L’industrie mécanique en Algérie franchit un nouveau cap. Un protocole d’accord a été conclu entre SPA Algeria FAW Trucks Industries et Cosider ALREM, une filiale du groupe public Cosider, pour lancer un projet de production locale de pièces de rechange destinées aux camions et véhicules industriels de la marque chinoise FAW. Cette initiative s’inscrit dans la politique nationale de souveraineté industrielle et de développement de la sous-traitance.

Un projet industriel à fort potentiel d’intégration

Le partenariat ambitionne de structurer un écosystème performant de sous-traitance capable de répondre à la demande croissante en pièces mécaniques et de renforcer les capacités nationales d’assemblage et de maintenance. À travers ce projet, les partenaires visent un taux d’intégration élevé, condition essentielle pour la viabilité d’une industrie mécanique locale. Le site de production servira à alimenter le marché intérieur et, à terme, pourra soutenir des ambitions d’exportation vers d’autres marchés africains.

Une stratégie alignée avec les orientations présidentielles

La signature de cet accord, organisée au siège du ministère de l’Industrie, s’est tenue en présence de Sifi Ghrieb, ministre de l’Industrie, et de Tahar Derbal, ministre de l’Hydraulique. Ce dernier a salué une initiative qui illustre les efforts de coopération intersectorielle dans le pays. Le ministre de l’Industrie a quant à lui rappelé que ce partenariat s’inscrit dans les orientations stratégiques du président Abdelmadjid Tebboune, qui encourage la création d’une véritable base industrielle en misant sur la production locale, le transfert de savoir-faire et la réduction de la dépendance aux importations.

Le secteur automobile, jusque-là dépendant de composants importés, amorce ainsi une transition vers une chaîne de valeur plus enracinée localement. Ce choix stratégique permet également de répondre aux exigences croissantes des politiques industrielles africaines en matière de contenu local.

Cosider, un acteur clé de la transformation industrielle

Le choix de Cosider ALREM comme partenaire industriel illustre la volonté des autorités de s’appuyer sur des groupes publics solides pour soutenir la montée en gamme du tissu productif. Déjà présent dans plusieurs secteurs stratégiques, le groupe Cosider diversifie ainsi ses activités vers la mécanique de précision, tout en s’associant à un acteur reconnu de la distribution de camions FAW en Algérie.

Cette opération pourrait par ailleurs encourager d’autres industriels à investir dans des activités similaires. En facilitant l’accès à une offre locale de composants, elle ouvre la voie à la relance de l’assemblage de véhicules dans le pays, suspendu depuis plusieurs années en raison de contraintes réglementaires et économiques.

Une dynamique régionale de relocalisation industrielle

Ce type de partenariat s’inscrit dans une dynamique plus large observée en Afrique du Nord, où plusieurs pays, à l’image du Maroc et de la Tunisie, investissent massivement dans les filières automobiles et mécaniques. L’Algérie, de son côté, semble vouloir combler son retard en misant sur l’intégration industrielle et la coopération public-privé.