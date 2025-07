Maghreb: un pays renforce ses liens avec l’Asie

© Pixabay

L’Algérie franchit une étape marquante sur la scène internationale en rejoignant officiellement l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN). Cette adhésion représente non seulement un tournant stratégique pour le pays, mais aussi une volonté affirmée de diversifier ses partenariats et de renforcer sa présence en Asie.

Une alliance renforcée avec l’Asie

Le 58e sommet des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN, tenu récemment à Kuala Lumpur, a été l’occasion pour l’Algérie de sceller son engagement envers le Traité d’Amitié et de Coopération (TAC) de l’organisation. Le ministre d’État, Ahmed Attaf, y a représenté le pays, marquant ainsi une nouvelle ère pour les relations algéro-asiatiques. Cette adhésion, accueillie favorablement par les autres membres, positionne l’Algérie comme un acteur clé dans les échanges politiques et économiques au sein de la région.

Le Premier ministre malaisien, Anwar Ibrahim, président actuel de l’ASEAN, a souligné que cette décision s’inscrivait parfaitement dans le cadre de la présidence malaisienne, en mettant en lumière les opportunités d’une coopération bilatérale accrue. Pour l’Algérie, cela ouvre la voie à un renforcement de ses liens avec des pays influents de la région, tout en créant des ponts pour de futures collaborations.

Perspectives de développement bilatéral

La cérémonie d’ouverture a également été marquée par une rencontre importante entre Ahmed Attaf et Anwar Ibrahim. Ce tête-à-tête a permis de consolider les liens bilatéraux et de discuter des stratégies visant à approfondir la coopération entre Alger et Kuala Lumpur. Attaf a profité de cette occasion pour transmettre un message de salutations du président algérien, Abdelmadjid Tebboune, soulignant l’importance de cette collaboration renforcée, tant sur le plan politique qu’économique. Le Premier ministre malaisien, pour sa part, a exprimé son désir de travailler main dans la main avec Tebboune pour garantir que les relations entre les deux pays s’étendent à tous les niveaux, allant au-delà des frontières diplomatiques pour toucher les secteurs économiques et commerciaux.

Cette ouverture bilatérale ne se limite pas à la Malaisie, mais fait écho à la volonté de l’Algérie de se connecter avec les autres membres de l’ASEAN, à travers un dialogue plus riche et structuré. Il est clair que l’Algérie cherche à diversifier ses partenariats internationaux pour s’assurer un avenir économique plus stable et moins dépendant de ses relations traditionnelles avec les puissances occidentales.

Une stratégie de diversification des partenariats internationaux

L’adhésion de l’Algérie à l’ASEAN s’inscrit dans une stratégie globale de diversification des partenariats internationaux. Depuis plusieurs années, le pays cherche à renforcer ses liens avec l’Asie, une région dynamique qui connaît un essor économique considérable. Cette adhésion permet à l’Algérie d’accéder à un marché de plus de 600 millions de personnes et d’intensifier ses échanges commerciaux avec des pays dont l’économie est en pleine expansion.

Au-delà des questions commerciales, cette initiative reflète également un désir de jouer un rôle plus actif dans les débats géopolitiques mondiaux, en particulier dans un contexte où l’ASEAN joue un rôle majeur dans les affaires internationales. L’Algérie espère ainsi non seulement renforcer ses relations économiques, mais aussi contribuer au dialogue régional et mondial sur des enjeux cruciaux, tels que la sécurité et le développement durable.