Maghreb : voici les passeports les plus puissants

Les passeports du Maghreb n’ont pas tous la même valeur aux yeux du monde. Le dernier rapport du cabinet Henley & Partners, qui évalue la liberté de circulation offerte par les passeports de chaque pays, met en lumière des écarts notables entre les États. En ce qui concerne la zone du Maghreb et en général l’Afrique du Nord, Le Maroc se distingue en occupant une meilleure position que ses voisins.

Avec une avancée notable, le passeport marocain se hisse cette année au 67ᵉ rang mondial. Ses détenteurs peuvent désormais voyager sans visa vers 73 pays. Cette progression reflète, en partie, les efforts diplomatiques et les accords bilatéraux conclus ces dernières années.

La Tunisie figure à la 71ᵉ place du classement, offrant un accès direct à 71 destinations. Suivent la Mauritanie, classée 79ᵉ, puis l’Algérie au 81ᵉ rang. L’Égypte, souvent perçue comme un poids lourd régional, se retrouve à la 85ᵉ position. Quant à la Libye, elle ferme la marche avec un classement à la 95ᵉ place.

Ces différences illustrent les disparités en matière de mobilité entre les pays du Maghreb. Le positionnement d’un passeport dépend de nombreux facteurs : stabilité politique, coopération internationale, gestion des flux migratoires, ou encore perception sécuritaire.

Dans un monde où le passeport devient un véritable levier de mobilité et d’opportunités, ces écarts soulignent aussi les défis que certains pays doivent relever pour améliorer leur image à l’international. Au-delà des chiffres, ce classement rappelle l’importance croissante de la diplomatie et de l’ouverture. Pour les citoyens maghrébins, la puissance d’un passeport conditionne l’accès à l’éducation, aux affaires et aux opportunités à l’étranger. Voici ci dessous les pays maghrébins avec les passeports les plus puissants :