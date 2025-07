Mali : l’armée annonce des combats contre les terroristes

© OF

Quelques jours après le lancement d’une vaste opération logistique partie de Gao en direction du nord du Mali le 10 juillet, les forces maliennes se trouvent confrontées à des affrontements avec des groupes armés non identifiés. Le convoi, qui comptait plus de 70 véhicules, avait pour but de ravitailler les positions militaires situées dans des zones reculées, entre autres autour de Kidal. Cette avancée stratégique, réalisée aux côtés de partenaires russes du groupe Africa Corps, visait à consolider la présence gouvernementale dans une région disputée et instable. Toutefois, les risques inhérents à cette manœuvre se sont rapidement matérialisés.

Affrontements dans une zone sous contrôle disputé

Selon une annonce publiée par l’état-major des Forces armées maliennes sur leur page Facebook, des convois de l’armée ont été impliqués dans un affrontement armé entre Kidal et Anéfis. L’opération s’est déroulée dans un secteur particulièrement instable, où un groupe hostile — dont l’origine reste indéterminée — a ouvert le feu sur les forces gouvernementales. Aucun chiffre n’a été avancé concernant le nombre d’assaillants, et leur affiliation à l’un des nombreux groupes actifs dans la zone n’a pas été précisée.

Un équilibre militaire difficile à imposer

La localisation de cet affrontement n’est pas anodine. Kidal, longtemps en dehors du contrôle effectif des autorités, reste un symbole de défiance face à l’État central. Toute tentative de réaffirmer la souveraineté nationale dans cette zone est immédiatement perçue comme une provocation par certains groupes armés. Dans cet environnement marqué par des rivalités anciennes, les initiatives militaires doivent jongler entre sécurisation des axes, ravitaillement des garnisons et anticipation d’attaques surprises. Malgré l’engagement visible des forces sur le terrain, la reprise du contrôle de cette région du Mali reste incertaine, tant les alliances locales et les lignes de front échappent aux logiques conventionnelles.

L’enjeu d’une présence durable

Au-delà du simple fait militaire, ces événements soulèvent la question de la durabilité de la présence étatique dans le nord. Loin des grandes villes, les colonnes militaires sont les rares vecteurs de l’autorité publique. Mais lorsqu’elles sont attaquées, c’est toute la chaîne logistique et symbolique de l’État qui vacille. Au moment où la géographie défie la logistique et où les menaces évoluent sans cesse, chaque confrontation, même mineure, révèle l’ampleur des défis à relever pour espérer stabiliser durablement la région.