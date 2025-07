Marchés modernes au Bénin : les tarifs appliqués aux vendeurs hors de Cotonou

Les redevances journalières dans les marchés modernes de l’intérieur du Bénin sont désormais connues. L’Agence nationale de gestion des marchés (ANAGEM) a fixé les tarifs applicables dans plusieurs villes, permettant ainsi aux usagers de mieux planifier leurs activités commerciales.

Dans une publication relayée sur Facebook par Serge Nonvignon, membre de la direction de la communication de la Présidence, les montants à payer dans les marchés de Djougou, Parakou, Houndjro à Abomey et Ahouangbo à Porto-Novo ont été précisés. Dans ces localités, les vendeurs de produits divers s’acquitteront d’une redevance de 450 FCFA par jour, soit 13 500 FCFA par mois. Les bouchers et poissonniers devront verser chacun 550 FCFA par jour, soit 16 500 FCFA par mois. Quant aux écailleurs et déplumeurs, leurs frais journaliers sont respectivement de 150 FCFA (4 500 FCFA par mois) et 250 FCFA (7 500 FCFA par mois).

Il convient de noter qu’une majoration de 100 FCFA est appliquée aux bouchers et poissonniers, en raison de leur consommation plus importante d’eau. Ces tarifs, collectés par l’ANAGEM, permettent de couvrir l’ensemble des charges liées au fonctionnement des marchés : eau, électricité, propreté, sécurité, assurance et entretien.

Les marchés urbains modernes de Cotonou sont également concernés par cette nouvelle grille tarifaire. Selon des précisions publiées par Le Matinal, les vendeurs installés dans les marchés de Cadjèhoun, Aïdjèdo, Gbégamey, Mènontin, Midombo, Tokplégbé, Wologuèdè, Ganhi et Hlazounto devront payer 600 FCFA par jour pour les étals de divers, et 700 FCFA pour ceux réservés aux bouchers et poissonniers. Les écailleurs et déplumeurs y sont soumis à des redevances journalières respectives de 200 FCFA et 350 FCFA. Sur une base mensuelle, cela correspond à 18 000 FCFA pour les vendeurs de divers, 21 000 FCFA pour les bouchers et poissonniers, 6 000 FCFA pour les écailleurs et 10 500 FCFA pour les déplumeurs.