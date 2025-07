Médicaments au Maghreb : un géant pharmaceutique s’étend à l’international

Saïdal, leader incontesté de la fabrication pharmaceutique en Algérie, amorce une nouvelle phase de son développement en visant des marchés au-delà de ses frontières. Réputé pour son rôle fondamental dans la fourniture de médicaments indispensables au pays, ce laboratoire public devient un acteur majeur dans la région. Son expansion vers l’export montre une démarche stratégique visant à renforcer la place de l’Algérie dans le secteur pharmaceutique régional tout en répondant aux besoins croissants des populations voisines.

Première expédition vers la Mauritanie : un pas décisif

Ce mercredi, depuis le port d’Alger, une importante cargaison comprenant 100 000 flacons de paracétamol spécialement formulé pour les enfants a été envoyée vers la Mauritanie. Ce premier envoi, salué par la direction de Saïdal, témoigne d’une volonté affirmée de dépasser le cadre strictement national pour s’imposer sur le marché international. Le directeur général de l’entreprise, Younès Bouarara, a rappelé, lors d’une interview relayée par l’Agence Algérie Presse Service (APS), que cette opération répondait aux ambitions fixées par le président et le ministère chargé de l’industrie pharmaceutique. Cette livraison symbolise une concrétisation tangible des efforts visant à étendre la portée de la production algérienne.

Publicité

Un soutien politique et industriel pour consolider la croissance

La réussite de cette initiative ne peut être dissociée de l’appui institutionnel dont bénéficie Saïdal. Le président Abdelmadjid Tebboune, ainsi que le ministre Wassim Kouidri, ont clairement impulsé une dynamique favorisant le développement d’une industrie pharmaceutique compétitive à l’échelle internationale. Les déclarations officielles soulignent que cette démarche est aussi une manière de garantir une meilleure autonomie sanitaire, tout en ouvrant la voie à une présence accrue sur les marchés régionaux. L’appui constant des pouvoirs publics joue un rôle crucial dans la modernisation des capacités productives et dans la stratégie d’exportation de Saïdal.

Vers une influence renforcée dans la région

Au-delà de l’aspect purement commercial, l’envoi de ce lot de médicaments pédiatriques constitue un geste fort de coopération sanitaire entre l’Algérie et ses voisins. En assurant un accès facilité à des produits essentiels, Saïdal contribue à la sécurité sanitaire collective dans la région. Ce développement promet d’encourager des collaborations futures, favorisant le partage de savoir-faire et l’adoption de normes communes entre les pays maghrébins et africains. Par cette démarche, l’Algérie affirme son rôle d’acteur incontournable dans la chaîne d’approvisionnement pharmaceutique locale et régionale.

L’ouverture à l’exportation de Saïdal, concrétisée par cette première livraison à la Mauritanie, marque une étape majeure dans le rayonnement du laboratoire algérien. En combinant expertise industrielle et soutien politique, Saïdal positionne l’Algérie comme un fournisseur fiable de médicaments essentiels au Maghreb. Cette avancée pourrait catalyser une coopération régionale renforcée, offrant des perspectives nouvelles pour le développement industriel et la santé publique dans la zone.