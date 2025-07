Mines au Maghreb : ce pays domine le top 10 africain des juridictions attractives

AFP/GWENN DUBOURTHOUMIEU

En Afrique, peu de pays peuvent se targuer d’avoir autant structuré leur secteur minier que le Maroc. Rabat, qui possède d’importantes ressources naturelles, consolide aujourd’hui sa place parmi les juridictions minières les plus attractives du continent. D’après les données publiées par AgenceEcofin, le pays figure en tête du classement africain, devant plusieurs destinations réputées comme la Namibie, la Zambie ou encore le Botswana.

Cette reconnaissance repose autant sur la richesse du sous-sol marocain que sur la stabilité de son cadre juridique et la qualité des infrastructures disponibles. Premier exportateur africain de phosphates et premier producteur d’argent sur le continent, le Maroc dispose également de gisements importants de cobalt et de cuivre. Des ressources stratégiques à l’heure où la transition énergétique mondiale s’accélère.

La politique minière du royaume a évolué au fil des années, avec un effort notable pour moderniser la gouvernance du secteur et attirer les investisseurs internationaux. Le développement de partenariats public-privé et la création de zones d’exploration bien encadrées ont permis de renforcer la confiance des acteurs du marché.

L’enjeu pour Rabat ne se limite pas à l’exploitation des ressources. Il s’agit aussi de miser sur la transformation locale des minerais, afin d’en tirer une plus grande valeur ajoutée. Plusieurs projets sont en cours dans cette direction, notamment autour des métaux critiques utilisés dans les batteries électriques.

Ce positionnement stratégique donne au Maroc un rôle clé dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, en particulier pour les industries vertes. Il en fait également un acteur incontournable pour les entreprises à la recherche de fournisseurs fiables sur le continent.

En comparaison avec d'autres pays africains riches en minerais mais parfois affectés par des instabilités ou des cadres réglementaires imprévisibles, le Maroc apparaît comme une alternative rassurante. Sa proximité avec l'Europe, la qualité de ses ports et sa volonté de s'intégrer davantage dans les échanges mondiaux renforcent son attractivité. Si les défis restent présents, le pays semble avoir trouvé un équilibre entre exploitation minière et vision long terme. Le secteur contribue d'ailleurs de manière significative à l'économie nationale et offre des perspectives de croissance à moyen terme.