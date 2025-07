Mines au Maghreb : ce pays mise sur la Chine et l’UE pour tirer le jackpot

AFP/GWENN DUBOURTHOUMIEU

Le Maroc se positionne progressivement comme un acteur incontournable dans le domaine des métaux critiques. Dans un contexte mondial marqué par une forte demande en minerais stratégiques, le pays cherche à capitaliser sur ses ressources pour développer une industrie minière compétitive et renforcer sa place sur l’échiquier géopolitique.

À la croisée des chemins entre l’Orient et l’Occident, Rabat mise sur une diplomatie économique équilibrée. D’un côté, des partenaires européens soucieux de garantir un approvisionnement stable et respectueux des normes environnementales. De l’autre, la Chine, plus rapide dans ses démarches, avec des financements massifs et une volonté d’accélérer ses chaînes d’approvisionnement.

Le Maroc ne choisit pas un camp, il avance sur les deux fronts. Cette approche permet au Royaume de tirer parti de chaque partenaire selon ses avantages spécifiques. Les européens offrent un cadre normatif qui peut garantir la durabilité des projets à long terme. Pékin, quant à lui, propose des financements rapides et une capacité industrielle redoutable. Dans un secteur aussi stratégique que celui des métaux critiques, cette double approche constitue une véritable force.

Le Maroc dispose d’un potentiel considérable en la matière. Son sous-sol recèle une diversité de ressources minérales dont certaines sont essentielles à la transition énergétique mondiale, comme le cobalt, le manganèse ou encore le cuivre. Ces métaux sont devenus incontournables dans la fabrication de batteries, de véhicules électriques et d’équipements électroniques. En attirant à la fois les investissements chinois et européens, Rabat cherche à valoriser ces ressources non seulement à l’état brut, mais aussi à travers une montée en gamme industrielle.

Cela suppose la création de chaînes de valeur locales, avec transformation et innovation à la clé. Cette ambition s’inscrit dans une dynamique plus large de développement économique, où les ressources naturelles sont mises au service de la souveraineté industrielle.La stratégie marocaine repose ainsi sur une fine gestion des partenariats internationaux.

Il ne s’agit pas de se limiter à l’exportation de matières premières, mais bien de bâtir un écosystème industriel complet. À ce titre, le Maroc joue une carte stratégique, en proposant à ses partenaires une stabilité politique, une vision claire, et une situation géographique qui facilite les échanges avec l’Afrique, l’Europe et l’Asie.