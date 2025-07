Mois de la mode 2025 au Bénin : Entre racines culturelles et ambitions économiques

Abimbola (Photo présidence du Bénin)

Sous le thème « Racines et Futur », le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, a lancé la septième édition du Mois de la Mode, le mercredi 23 juillet 2025 à Cotonou. Initiée par le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts et portée par l’Agence de développement des Arts et de la Culture (ADAC), cette édition vise à conjuguer valorisation du patrimoine culturel béninois et innovation esthétique, pour structurer durablement le secteur de la mode en Afrique.

Elle ambitionne de favoriser la création d’emplois, la croissance économique, la professionnalisation des métiers de la mode, la promotion des talents locaux et le développement des échanges commerciaux.

Le ministre a souligné que la mode ne se limite plus aujourd’hui à l’art de se vêtir, mais qu’elle est devenue « un langage universel, un manifeste silencieux qui traverse les époques, un levier d’influence et un miroir fidèle de notre humanité ». En Afrique, elle incarne un nouveau souffle, fait de dignité retrouvée, de confiance assumée et de modernité enracinée dans la fierté.

Jean-Michel Abimbola a salué le travail des créateurs qui « explorent des matières inédites, expérimentent des techniques novatrices et inventent des formes qui repoussent les frontières connues ». Chaque collection interroge les traditions tout en renouvelant les imaginaires.

Toutefois, le ministre a reconnu que le secteur de la mode au Bénin fait encore face à des défis importants et peine à révéler pleinement son potentiel économique. C’est pourquoi le gouvernement multiplie les actions pour organiser cet écosystème, renforcer la formation, encourager les partenariats et soutenir l’entrepreneuriat créatif. Il a invité la jeunesse à oser pleinement embrasser ses talents et ambitions et a exhorté le continent à croire en la force inépuisable de ses créateurs afin de faire de la mode un moteur de développement.

William Codjo, directeur général de l’ADAC, a insisté sur l’importance de créer un véritable marché de la mode et de le structurer durablement. Il a souligné aussi la dimension culturelle du vêtement, rappelant que si « l’habit ne fait pas le moine », il reste un puissant moyen d’identifier et d’exprimer la culture de celui qui le porte.

Prévue sur quatre jours, la septième édition du Mois de la Mode propose un programme riche caractérisé par la visite des infrastructures textiles de la GDIZ, des panels et des conférences sur la structuration du secteur, des masterclass et une exposition textile intitulée Trames & Talents. Le point d’orgue sera le grand défilé « La nuit de la mode », le samedi 26 juillet 2025 à 19h30 au jardin du dôme Sofitel de Cotonou.