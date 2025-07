« My Afro Origins » : le Bénin ouvre la voie du retour des Afro-descendants

Photo de Benjamin Dada - Unsplash

Le Bénin franchit une étape historique. Le gouvernement béninois vient de lancer la plateforme My Afro Origins, un portail inédit qui permet désormais aux Afro-descendants de demander la reconnaissance de la nationalité béninoise. À travers cette initiative, le pays pose un acte fort de mémoire, de justice et de réconciliation avec son histoire.

Le Bénin a annoncé le lancement officiel de la plateforme www.myafroorigins.bj, désormais guichet unique des demandes de reconnaissance de nationalité béninoise par les Afro-descendants. Une initiative qui s’inscrit dans la mise en œuvre de la loi n°2024-31 du 2 septembre 2024, consacrant pour la première fois dans l’histoire du pays le droit au retour pour les descendants d’Africains déportés pendant la traite négrière.

Cette avancée majeure résonne comme une réponse politique à une attente historique. En reconnaissant juridiquement ce lien filial brisé par l’histoire, le Bénin entend panser une blessure collective et repositionner son territoire comme une terre de mémoire et de renaissance.

Une plateforme moderne, accessible et sécurisée

Conçue pour répondre aux exigences de simplicité et de fiabilité, la plateforme My Afro Origins est disponible en quatre langues (français, anglais, portugais et espagnol) et propose un parcours 100 % dématérialisé. Du dépôt du dossier jusqu’au suivi de la procédure, tout est centralisé dans un espace personnel sécurisé.

Le coût de traitement de chaque dossier s’élève à 100 dollars américains, avec un accès transparent aux pièces exigées, aux critères d’éligibilité et aux étapes d’examen. Si le dossier est accepté, une attestation d’éligibilité à la nationalité béninoise est délivrée — première étape avant l’inscription au registre national des personnes physiques.

Un geste de justice mémorielle

Pour le Ministre de la Justice, Yvon DETCHENOU, il s’agit d’un tournant : « Ce dispositif donne corps à une loi de justice et de reconnaissance. En ouvrant le chemin de la nationalité béninoise aux Afro-descendants, nous honorons un principe fondamental : celui du droit au retour. »

Loin d’être un simple outil administratif, My Afro Origins se veut le symbole d’un dialogue renoué entre une nation et les fragments de sa mémoire dispersés aux quatre coins du monde. Le Bénin devient ainsi le premier pays de l’espace francophone à initier une telle politique de reconnaissance identitaire, dans la droite ligne de la diplomatie mémorielle prônée par le président de la République.

Le Bénin, terre d’origine et d’avenir

Avec My Afro Origins, le Bénin entend se positionner comme un pays-pivot entre l'Afrique et ses diasporas. Une vision ambitieuse, qui s'inscrit dans une tendance globale où plusieurs États africains – notamment le Ghana, le Sénégal ou le Rwanda – cherchent à retisser les fils coupés par l'Histoire. Ce pari sur l'avenir ouvre aussi des perspectives culturelles, économiques et humaines inédites.