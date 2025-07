Numérique au Maghreb : progression sensible de ce pays

Photo d'illustration (unsplash)

L’Algérie accélère sa transformation numérique et les résultats commencent à se faire sentir. D’après les derniers chiffres publiés par l’Union Internationale des Télécommunications, le pays a progressé de manière notable dans l’Indice de Développement des TIC. Il se classe désormais à la 74ᵉ place mondiale, soit un gain de 15 positions, avec un score de 86,1.

Cette avancée repose en grande partie sur l’élargissement de la connectivité. Le déploiement plus large de la 4G a permis d’améliorer l’accès à Internet pour de nombreux foyers. Parallèlement, l’État a multiplié les initiatives pour numériser les services publics, ce qui a facilité les démarches administratives en ligne et renforcé la confiance des citoyens.

Cette dynamique positive s’inscrit dans une stratégie plus large qui vise à faire du numérique un moteur de diversification économique. Pour de nombreux observateurs, la progression du pays témoigne d’une volonté politique de combler le retard accumulé dans ce domaine.

Cependant, les autorités sont conscientes que des obstacles subsistent. Des questions liées à la formation des ressources humaines, à la qualité des infrastructures et à la cybersécurité continuent de freiner le développement optimal du secteur. Des experts soulignent qu’il faudra consolider les investissements et renforcer la coordination entre les acteurs publics et privés pour maintenir le rythme de cette progression.

L’ambition affichée par Alger est claire : inscrire durablement l’Algérie parmi les économies émergentes les plus performantes en matière de technologies de l’information et de la communication. Si la tendance se poursuit, le numérique pourrait devenir un levier important pour la croissance et la modernisation des autres secteurs économiques.