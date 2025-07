ODD : le Bénin en tête du classement mondial du progrès

Le Bénin occupe la première place mondiale en matière de progression vers les Objectifs de Développement Durable (ODD), selon le rapport 2025 du Sustainable Development Report. Le pays enregistre une hausse de 14,5 points sur le SDG Index depuis 2015, contre une moyenne africaine de 5,4 points. Ce résultat découle des réformes engagées dans les secteurs sociaux, dont l’accès à l’eau potable.

Entre 2016 et 2024, la SONEB est passée de 61 à 69 chefs-lieux communaux desservis, avec un taux de couverture passé de 54 % à 74,7 %. Le nombre d’abonnés est passé de 246 908 à 349 343. Le réseau s’étend sur 8 376 km (+39 %), avec une production annuelle de 61,3 millions de m³ (+24 %), desservant 5,4 millions de personnes. Une réforme prévoit la séparation des fonctions entre une société de patrimoine (SoBIE) et une entité d’exploitation. Le paiement numérique des factures est en cours de généralisation.

Publicité

Renforcement de l’infrastructure dans les villes

Des installations ont été réalisées à Porto-Novo, Parakou, Bohicon, Djougou, Ouidah, Savalou, Nikki, entre autres. D’ici fin 2025, plusieurs chantiers seront achevés à Akpakpa, Agblangandan, Karimama, Copargo, Natitingou, et dans d’autres localités, avec l’appui de partenaires comme Invest International. En zone rurale, le taux de couverture est passé de 42 % en 2016 à 82,1 % en 2024. L’ANAEPMR, bras opérationnel de l’État, pilote les projets. À fin 2024, 144 chantiers ont été ouverts, dont 32 % déjà achevés. Quinze nouveaux projets sont lancés en 2025, pour atteindre 5 millions de personnes supplémentaires.

Objectifs 2026 et stratégie de consolidation

L’ANAEPMR prévoit la finalisation de 300 systèmes multi-villages, l’extension des raccordements aux écoles et centres de santé, l’uniformisation du tarif à 15 FCFA les 25 litres, et la digitalisation du suivi. Les branchements particuliers sont encouragés à 10 000 FCFA. Un dispositif de maintenance en temps réel est également opérationnel. Le rapport rappelle qu’aucun pays ne devrait atteindre l’ensemble des ODD d’ici 2030. Le Bénin doit poursuivre ses réformes, renforcer la viabilité financière de la SONEB et mobiliser de nouveaux financements pour consolider les acquis.