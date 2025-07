Palestine : le Maroc va envoyer une aide humanitaire à Gaza

Photo : AFP

Alors que la situation humanitaire à Gaza continue de se dégrader, le Maroc a choisi d’agir. Sur instruction du roi Mohammed VI, une aide d’urgence a été mobilisée pour répondre aux besoins immédiats des populations palestiniennes touchées par les violences et les pénuries.

Selon des informations relayées par le360, cette initiative royale prévoit l’envoi d’environ 180 tonnes de produits essentiels. L’assistance comprend des denrées alimentaires, du lait, des produits spécifiques pour nourrissons, mais aussi du matériel médical, des médicaments et des équipements de secours. Des tentes et des couvertures sont également prévues pour les familles déplacées ou sans abri.

Publicité

Ce geste humanitaire vise à soulager les souffrances d’une population prise en étau entre l’escalade des hostilités et l’effondrement des infrastructures vitales. Les hôpitaux, déjà surchargés, manquent de ressources pour soigner les blessés. L’approvisionnement en nourriture et en eau reste incertain pour une grande partie des habitants.

Fait notable : le Maroc a veillé à ce que cette aide soit acheminée par un couloir logistique conçu pour garantir un accès direct et rapide aux bénéficiaires. Un choix logistique qui reflète une volonté d’efficacité et de neutralité sur le terrain. Au-delà de l’aide matérielle, cette opération traduit une position politique claire du Royaume, qui rappelle régulièrement son attachement à la cause palestinienne. L’initiative marocaine s’inscrit aussi dans une dynamique plus large de solidarité régionale, à un moment où la bande de Gaza fait face à un isolement croissant et à une détérioration alarmante des conditions de vie.