Paque 2 au Bénin : La Suisse appuie le gouvernement pour une éducation de qualité

Ce mardi 1er juillet 2025, le gouvernement béninois et ses partenaires ont procédé au lancement officiel de la deuxième phase du Programme d’Appui à la Qualité de l’Éducation (PAQUE). La cérémonie s’est tenue à l’Azalaî Hôtel de Cotonou, en présence de représentants gouvernementaux, de partenaires techniques et financiers, ainsi que d’acteurs du système éducatif.

Mis en œuvre avec l’appui de la Coopération suisse, en partenariat avec l’UNICEF, l’ONG Graines de Paix et les ministères en charge de l’éducation, le PAQUE entre dans une nouvelle dynamique, avec une vision élargie et des objectifs renforcés. D’un montant de 9,8 millions de francs suisses (environ 6,56 milliards de FCFA), cette deuxième phase s’étale sur la période 2024-2030 et concerne plus de 2,1 millions d’élèves, répartis dans 1 820 écoles situées dans cinq départements : l’Atacora, l’Alibori, le Borgou, le Zou et l’Atlantique.

Publicité

Dans son intervention, Élisabeth Pitteloud Alansar, cheffe de la Coopération suisse au Bénin, a souligné la portée stratégique de ce programme : « L’éducation est pour la Suisse un droit fondamental, mais aussi un levier de transformation sociale, économique et politique. Elle est un investissement dans la paix, la justice et l’inclusion. »

Elle a insisté sur les dimensions transversales du programme : « Cela signifie agir dès les premières années de scolarité pour garantir des apprentissages solides, durables et équitables. Cela signifie aussi éduquer à la paix à l’école, car la paix durable commence dans les cœurs, les esprits et dans les salles de classe. »

Un pilotage renforcé et une approche inclusive

Le directeur de cabinet du ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la Formation professionnelle, Ayouba Garba, représentant la ministre Véronique Tognifodé Mewanou, a rappelé les acquis de la première phase, notamment le renforcement des capacités pédagogiques et institutionnelles, la promotion de l’éducation à la paix et le développement de cadres de gouvernance partagés. « Le PAQUE 2 s’inscrit dans la continuité des efforts entrepris et vise à consolider les compétences dans plus de 3 600 écoles, offrir un environnement scolaire protecteur et renforcer les capacités institutionnelles des ministères et des communes. » Il a également salué la création d’un comité interministériel de pilotage, fruit d’une volonté commune de mieux coordonner les actions en faveur de la qualité éducative.

Une réponse aux défis structurels et sécuritaires

Représentant le ministère des Enseignements maternels et primaires, Avodagbé Dèwanou a replacé le PAQUE dans le contexte national et régional : « Le programme se déploie dans un environnement éducatif confronté à des défis multiples, y compris l’insécurité grandissante dans le nord du pays. La réponse doit être systémique, inclusive, et centrée sur la paix. » Il a insisté sur l’importance de l’éducation comme rempart face aux menaces sécuritaires : « Le PAQUE 2 participe à la stratégie de prévention de l’extrémisme violent en promouvant une éducation de qualité, inclusive, et fondée sur la culture de la paix. »

Publicité

Des partenaires mobilisés pour des résultats durables

Le programme touche également les enseignants, les inspecteurs, les conseillers pédagogiques, ainsi que les élèves en formation dans les centres d’enseignement. Il comprend des actions concrètes, telles que l’initiative de champ scolaire à Koni (Nikki), où 500 plants d’anacardiers ont été mis en terre pour soutenir financièrement l’école locale.

Les représentants de l’UNICEF et de Graines de Paix ont salué la qualité du partenariat et réaffirmé leur engagement pour la réussite de cette nouvelle phase. L’ensemble des parties prenantes ont insisté sur la nécessité de maintenir la mobilisation autour de ce programme, présenté comme un levier stratégique pour améliorer durablement les résultats de l’apprentissage.

En clôture de la cérémonie, les différents intervenants ont convergé sur un message : la réussite du PAQUE 2 dépendra de l’implication de tous les acteurs. « Chaque enfant a droit à une éducation de qualité. Chaque société mérite une jeunesse éduquée, consciente et porteuse de paix », a rappelé Mme Pitteloud. Le PAQUE 2 s’inscrit ainsi comme un jalon clé dans la politique éducative du Bénin. Il incarne l’ambition d’un système éducatif plus performant, équitable et résilient.