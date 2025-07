Parlement des Jeunes au Bénin : La 4ème mandature  installée

Photo DR

La quatrième mandature du Parlement des jeunes du Bénin a été installée le samedi 28 Juin 2025 au siège de l’Assemblée nationale à Porto-Novo par Assan Seibou, premier vice-président de la section béninoise de l’Assemblée parlementaire de la francophonie.

Cette installation fait suite à deux jours de travaux intenses, lesquels ont permis aux 85 jeunes parlementaires d’élire les membres du bureau présidé par Guerschom Agbowakounou. Un mandat de trois ans à mettre à contribution pour révéler le talent des jeunes béninois à travers un engagement responsable en ce qui concerne l’animation de la vie démocratique au Bénin, sans perdre de vue la participation citoyenne pour une relève de qualité. D’où la détermination affichée par les 85 jeunes députés et portée par la voix de son président, dans la logique de tisser la nouvelle corde au bout de l’ancienne, s’agissant des meilleures pratiques pour la construction d’une nation de paix et de sécurité, où le respect des droits reste une réalité.

Mais avant, les jeunes parlementaires ont été entretenus par Mariano Goutolou, Secrétaire général administratif de l’Assemblée nationale, sur la mission du Parlement des jeunes et son historique, en insistant sur cette approche d’innovation de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, validée par les chefs d’Etat et de gouvernement de l’Organisation Internationale de la Francophonie. En sa qualité du chef du comité d’encadrement, il a salué la volonté du président Louis Gbèhounou Vlavonou de l’Assemblée nationale, en harmonie au souci de respecter l’installation à bonne date du Parlement des jeunes. Une qualité que Mr Mariano voudrait que les jeunes parlementaires copient pour marquer la différence à chaque fois qu’il sera question de meilleure gouvernance. Ceci dit, il leur a souhaité un mandat de plein succès en phase aux priorités qui fondent leur choix. Les attentes du président Louis Vlavonou ont été exposées aux jeunes parlementaires par Assan Seibou agissant en qualité de Premier vice-président de la section béninoise de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie. De riches enseignements qui ne s’écartent point du contexte particulier de l’installation de cette quatrième mandature se rapportant à la menace terroriste. De quoi surfer sur les pistes d’action citoyenne afin de mériter leur qualité de jeunes parlementaires et de génération consciente en matière de relève.