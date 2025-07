Emmanuel Macron (Ed Alcock / MYOP)

Les relations entre la France et l’Algérie restent marquées par une fragilité persistante, héritée d’un passé colonial douloureux et d’une succession d’incompréhensions politiques. Malgré les échanges diplomatiques réguliers et les efforts affichés de part et d’autre, la confiance peine à s’installer. Les sujets sensibles ne manquent pas : mémoire historique, politique migratoire, coopération sécuritaire. La moindre déclaration peut devenir le catalyseur d’une polémique. Dernier épisode en date : l’accusation de financements directs versés à l’Algérie par la France, par l’intermédiaire de son agence de développement.

Étudiants, pas transferts d’État : la précision du patron de l’AFD

C’est pour éteindre la polémique que le directeur général de l’Agence française de développement a récemment pris la parole sur une chaîne parlementaire française. Face aux soupçons relayés par certaines figures politiques, il a tenu à poser un cadre clair : les fonds mentionnés dans les bilans officiels de la France en matière d’aide au développement ne sont en aucun cas des versements à destination de l’État algérien. Ils concernent, dans leur immense majorité, des aides accordées à des étudiants algériens venus poursuivre leur cursus en France.

Chaque année, les montants déclarés par Paris à l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) englobent ces bourses et accompagnements individuels, mais pas des appuis budgétaires à des institutions étatiques algériennes. En somme, il s’agit d’un appui à la formation et à la mobilité académique, et non d’un mécanisme de financement intergouvernemental.

Une controverse symptomatique de la méfiance ambiante

Au-delà de la question technique, cette mise au point traduit une crispation politique plus large. Au moment où les gestes de coopération sont parfois interprétés comme des signaux diplomatiques implicites, l’aide au développement devient un terrain miné. L’idée selon laquelle la France soutiendrait indirectement un régime ou une orientation politique via ses dispositifs de coopération n’est pas nouvelle, mais elle trouve ici un écho particulier, alimenté par des tensions anciennes et une opinion publique facilement inflammable.

La précision du responsable de l’AFD n’a pas seulement une portée administrative ; elle vise à dépolitiser un débat qui aurait pu nourrir davantage d’hostilité entre les deux capitales. Ce rappel factuel se veut un antidote à la désinformation, dans un moment où les interprétations hâtives peuvent provoquer des glissements diplomatiques. Pour Paris, il est essentiel de maintenir une frontière nette entre appui à la jeunesse et implication étatique, surtout dans un environnement régional où la moindre zone grise alimente les discours de rupture.