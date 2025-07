Pourquoi le cancer et le sucre ne font pas bon ménage

Photo Passeportsante

Au cours des vingt dernières années, les cas de cancer ont connu une envolée spectaculaire à l’échelle mondiale. Longtemps perçue comme une maladie liée à l’âge ou à des expositions spécifiques, elle touche désormais des populations plus jeunes et plus variées. L’alimentation moderne, riche en produits ultra-transformés et en sucres ajoutés, est de plus en plus pointée du doigt parmi les facteurs aggravants. Or, au cœur de cette réflexion, une interrogation revient avec insistance : pourquoi les cellules cancéreuses semblent-elles si friandes de sucre ?

Une dépendance énergétique hors norme

Les cellules cancéreuses présentent un comportement très particulier : pour alimenter leur croissance rapide, elles s’appuient sur des mécanismes énergétiques radicalement différents de ceux des cellules saines. Alors que la majorité des cellules du corps humain exploitent l’oxygène pour produire de l’énergie de manière efficace, les cellules tumorales privilégient une voie bien moins rentable : elles consomment de grandes quantités de glucose, même quand l’oxygène est disponible.

Publicité

Cette préférence énergétique singulière permet justement aux médecins de repérer les tumeurs grâce à un outil d’imagerie médicale appelé TEP-scan. Le principe est simple : un traceur qui imite le sucre est injecté dans l’organisme, et les zones où les cellules absorbent le plus ce composé s’illuminent à l’écran. Les tumeurs, dont l’activité métabolique est démesurée, apparaissent alors nettement, révélant à quel point elles s’alimentent différemment du reste du corps. C’est ce fonctionnement anormal qui a poussé des chercheurs espagnols à proposer une nouvelle piste thérapeutique : dans une étude parue dans la revue Trends in Molecular Medicine, ils explorent comment certaines modifications alimentaires ciblées pourraient perturber le métabolisme des tumeurs et ralentir leur progression. L’idée d’une alimentation ajustée au profil de la tumeur, appelée nutrition de précision, gagne ainsi du terrain.

Mieux cibler l’alimentation pour freiner la progression

Plutôt que de s’appuyer sur une approche alimentaire uniforme, cette stratégie propose de prendre en compte les besoins spécifiques de chaque type de tumeur. Certaines cellules malignes ayant un appétit prononcé pour le glucose, l’idée est de priver sélectivement la tumeur de sa ressource principale. Adapter l’alimentation de manière ciblée pourrait ainsi désorganiser l’apport énergétique dont elle dépend pour croître. Sans remplacer les traitements traditionnels, cette méthode viendrait les renforcer en exploitant une faiblesse interne de la cellule cancéreuse.

L’alimentation, un facteur longtemps sous-estimé

Le lien entre alimentation et cancer a souvent été évoqué, mais il reste encore trop peu intégré dans les parcours thérapeutiques. Pourtant, le mode de consommation moderne a considérablement évolué, avec une forte présence de sucres dissimulés dans les produits industriels. Or, si certaines cellules malades exploitent le glucose comme une source d’énergie privilégiée, cela soulève une question simple mais essentielle : ne pourrait-on pas ralentir leur course en modifiant nos habitudes alimentaires ?

Cette approche ne promet pas des solutions miracles, mais elle ouvre un champ d’action concret : celui de reprendre un certain contrôle sur ce que l’on donne à notre corps, même en pleine maladie. Mieux comprendre les besoins des cellules cancéreuses, c’est aussi mieux les priver de ce qui les nourrit en excès. Ainsi, la fourchette pourrait bien devenir un outil complémentaire au scalpel et à la chimie.