Présidentielle 2026 au Bénin : Jacques Ayadji appelle la jeunesse à prendre son destin en main

Jacques Ayadji (Photo : DR)

Le président du parti Moele-Bénin, Jacques Ayadji, a récemment rencontré plus de 300 jeunes, principalement des étudiants, à Abomey-Calavi pour les exhorter à s’engager activement dans la politique en vue des élections générales de 2026. Cette rencontre, qui a fait salle comble le samedi 5 juillet 2025, s’inscrivait dans le cadre de la première édition de l’initiative « Moele-Bénin à cœur ouvert avec la jeunesse ».

Lors de cet échange à cœur ouvert, Jacques Ayadji a présenté les grandes lignes du projet de société de Moele-Bénin, en soulignant le rôle crucial que la jeunesse doit jouer dans l’orientation de la vie politique du pays. Le président de Moele-Bénin a détaillé une vision basée sur ce qu’il appelle le patriotisme économique, dont l’objectif est de renforcer l’unité nationale et de favoriser l’autonomisation productive. « Le patriotisme économique, c’est produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. C’est une manière de mettre la jeunesse au travail et d’enrichir notre pays », a-t-il affirmé devant une audience attentive.

L’accent a particulièrement été mis sur l’engagement politique des jeunes. Jacques Ayadji a interpellé la jeunesse sur son rôle dans la conquête et l’exercice du pouvoir politique, les incitant à ne plus être de simples instruments. « Je suis venu vous dire qu’en tant que jeunes, il faut que vous vous autodéterminiez. Cessez d’être des échelles pour les acteurs politiques », a-t-il martelé. Il a ajouté : « Si vous devez suivre l’argent, vous ne serez jamais positionnés. Unissez-vous pour hisser des gens parmi vous aux responsabilités, peu importe leur parti politique », citant des formations comme Moele-Bénin, UPR, BR, RN et Les Démocrates comme exemples de partis ouverts aux jeunes leaders.

Les participants ont accueilli favorablement cet appel. Une étudiante a confié : « La plupart du temps, on pense que la politique est réservée aux vieux. Mais là, on voit quelqu’un qui valorise les jeunes, surtout les femmes. Je trouve cela vraiment honorable. » Un autre participant a ajouté : « Ce n’est pas un appel à voter pour son parti, mais une façon de nous inspirer à devenir des leaders d’opinion, comme lui. »

Selon les organisateurs, cette première rencontre marque le début d’une série d’initiatives similaires à travers le pays. L’objectif affiché est clair : réveiller le leadership politique de la jeunesse béninoise à l’approche des élections générales de 2026.