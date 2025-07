PIM 2025 : Brunelle Tchobo de La Nouvelle Tribune vainqueure de la catégorie presse écrite

Photo : DR

La cinquième édition du Prix Indépendance Médiatique, organisée par DCC Communication, a récompensé ce 25 juillet 2025 à Godomey les meilleures productions journalistiques sur le thème « Enfant et changement climatique », à l’issue d’une finale rassemblant neuf candidats. Parmi eux, la journaliste de La Nouvelle Tribune, Brunelle Tchobo, s’est distinguée en remportant le premier prix dans la catégorie presse écrite.

Une sélection exigeante pour une finale relevée

La compétition a démarré avec 18 productions retenues, issues d’une présélection parmi une trentaine de candidats. Elles ont été réparties dans trois grandes catégories : presse écrite et numérique, radio classique et web, et télévision classique et web. À l’issue de cette première phase, neuf finalistes – trois par catégorie – ont été invités à défendre oralement leur production en deux minutes, un passage décisif devant un jury de professionnels du monde des médias et de la communication.

Un jury panafricain aux profils reconnus

Le jury était présidé par Mamadou Ndiaye, directeur du CESTI de Dakar (Sénégal). Il était entouré de Carole Kpéto, ex-journaliste télé au Togo et actuelle directrice d’un centre de formation en communication, de Donklam Abalo, animateur radio-télé connu au Bénin, et du Rédacteur en chef de La Nation. Ensemble, ils ont évalué les productions selon des critères de rigueur, d’originalité et d’impact.

Presse écrite : La Nouvelle Tribune à l’honneur

Dans la catégorie presse écrite, Brunelle Tchobo s’est hissée en tête du classement. Elle a devancé Florent Houessinon de La Croix du Bénin (2e) et Enock Guidjimè de Educ’Action (3e). Cette distinction consacre également la ligne éditoriale de La Nouvelle Tribune, qui continue d’explorer les enjeux de société avec profondeur et exigence.

Quid des autres catégories

Dans la catégorie radio, c'est Arthur Houindo de Diaspora FM qui s'est imposé. Son travail a été apprécié par les membres du jury. Il est suivi de son confrère Clément Sodji de Radio Waké et Bruno Guachi de Sota FM, respectivement deuxième et troisième. Le premier prix de la catégorie télévision a été attribué à Achiraf Ali de GMAT Web Télévision (Togo). Audrey Kévine Segbo de First Africa TV arrive en deuxième position, tandis que Ange N'Sininwè N'Koui de TVC prend la troisième place.