Production d’eau au Maghreb : une méthode innovante bientôt mise en œuvre

Luis Tosta - Unsplash

Face au stress hydrique qui touche plusieurs régions, le Maroc multiplie les initiatives pour diversifier ses sources d’approvisionnement en eau. Dernièrement, le pays a officialisé un partenariat avec la République tchèque pour expérimenter une technologie qui produit de l’eau directement à partir de l’air.

Cet accord de coopération a été conclu entre l’Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (IRESEN) et l’ambassade tchèque au Maroc. Le projet est mis en œuvre par l’entreprise CZECHOSLOVAK EXPORT, qui fournira et installera deux unités pilotes de génération d’eau atmosphérique.

Le procédé consiste à capter l’humidité contenue dans l’air ambiant pour la transformer en eau potable. Il repose sur un système modulaire et à faible émission de carbone. Selon les promoteurs, cette approche peut offrir une solution pratique dans les zones reculées ou confrontées à la baisse des ressources hydriques.

Cette technologie s’inscrit dans une stratégie plus large qui vise à renforcer la résilience du Maroc face aux épisodes de sécheresse et à réduire la pression sur les ressources classiques comme les nappes phréatiques et les barrages.

Les deux unités pilotes serviront à tester la performance et l’adaptabilité du dispositif avant un éventuel déploiement à plus grande échelle. Le projet prévoit aussi une collaboration scientifique entre les équipes marocaines et tchèques, avec un volet recherche sur l’efficacité énergétique et l’impact environnemental.

Pour le Maroc, cette coopération traduit la volonté de recourir à l’innovation pour répondre à l’enjeu prioritaire de la sécurité hydrique. Le développement de la génération d’eau atmosphérique pourrait compléter d’autres efforts en cours, comme la réutilisation des eaux usées traitées et la construction d’unités de dessalement.