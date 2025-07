PSG : du sacre européen au revers mondial, un été contrasté pour le club parisien

Image de Nisa Keyla

Le Paris Saint-Germain a vécu des émotions opposées en l’espace de quelques semaines. Vainqueur de la Ligue des champions pour la première fois de son histoire, le club de la capitale a ensuite échoué en finale du Mondial des clubs. Une séquence qui soulève des questions à l’orée d’une nouvelle saison.

Une première étoile européenne

Le 31 mai 2025 restera une date majeure dans l’histoire du PSG. En dominant l’Inter Milan (5-0) à Munich, les Parisiens ont remporté la Ligue des champions, après plusieurs tentatives infructueuses. Le score, sans appel, a été porté par une performance collective remarquable, incarnée notamment par Désiré Doué, auteur de deux buts et d’une passe décisive. D’autres figures comme Hakimi, Kvaratskhelia ou encore le jeune Mayulu ont également brillé.

Ce succès est aussi celui de Luis Enrique, dont le projet s’est appuyé sur la discipline tactique et la mise en avant de nouveaux profils. En refusant de reconstruire une équipe autour de stars isolées, le technicien espagnol a installé un collectif efficace, capable de dominer même les favoris européens. Cette victoire met un terme à une longue attente du PSG sur la scène continentale et permet au club d’inscrire son nom aux côtés des vainqueurs historiques de la compétition, trente-deux ans après l’OM.

Une rechute face à Chelsea

Mais cette dynamique s’est heurtée à une réalité plus rude quelques semaines plus tard. Le 13 juillet, lors de la finale du Mondial des clubs, le PSG a été nettement battu par Chelsea (3-0). Malgré un effectif quasiment inchangé et une préparation cohérente, les Parisiens n’ont pas su répondre à l’intensité imposée par les Londoniens.

Ce revers n’efface pas les accomplissements européens, mais il vient souligner certaines limites. Le PSG a semblé éprouvé physiquement et tactiquement en cette fin de saison prolongée. La gestion de l’effectif, les enchaînements de matchs, et la pression liée à l’enjeu mondial ont pesé. Ce faux pas ouvre un chantier : maintenir une exigence de performance durable sur plusieurs tableaux.

Alors que la Ligue 1 reprendra en août, les attentes autour du club restent élevées. Le PSG entre désormais dans une nouvelle phase : celle de la confirmation. Luis Enrique et ses joueurs devront montrer que le sacre de Munich n’était pas un aboutissement ponctuel, mais le début d’un cycle européen pérenne.