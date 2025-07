Régulation des médias au Bénin : Edouard Loko reçoit une délégation gabonaise

Une délégation gabonaise conduite par Rahim Jhan Nguimbi, conseiller juridique et diplomatique, a été reçue le vendredi 4 juillet 2025 par le président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) du Bénin, Édouard Loko. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une mission d’étude appuyée par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), dans le contexte de la réforme du paysage médiatique au Gabon.

Arrivée à Cotonou la veille, la délégation est venue s’inspirer de l’expérience béninoise en matière de régulation des médias. Face à ses hôtes, le président de la HAAC a présenté le fonctionnement de l’institution, son cadre légal, ainsi que les évolutions récentes engagées pour renforcer son efficacité.

Les discussions ont porté sur plusieurs axes essentiels : le contrôle des contenus diffusés en ligne, les critères d’attribution des fréquences audiovisuelles, les mécanismes de veille médiatique, et les initiatives de renforcement de capacité à l’endroit des professionnels du secteur. À l’issue de l’entretien, le chef de mission gabonais a salué la qualité des échanges. « Le président et son équipe ont parlé sans filtre. Nous repartons pleinement satisfaits et enrichis par cette rencontre », a déclaré Rahim Jhan Nguimbi.