Route des pêches au Bénin : Stationnement interdit sur les caniveaux et trottoirs

Les usagers de la Route des Pêches sont désormais invités à plus de discipline. Dans le cadre des travaux d’aménagement de la plage de Fidjrossè, notamment sur le tronçon Marie Stella–Adounko long de 12,5 kilomètres, la Société des Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT SA) interdit strictement tout stationnement sur les caniveaux et trottoirs.

La mesure, rendue publique le 21 juillet 2025 par voie de communiqué officiel, s’inscrit dans une logique de sécurisation des piétons et de protection des infrastructures en cours de réalisation. Selon la direction générale de la SIRAT SA, il est impératif que les automobilistes évitent d’entraver les zones réservées à la circulation piétonne ou aux dispositifs techniques, au risque de détériorer les ouvrages en chantier.

Pour garantir la fluidité de la circulation sans nuire à l’avancée des travaux, des zones de stationnement bien délimitées ont été prévues. Il s’agit notamment des contre-allées avec marquages au sol, ainsi que de deux aires spécifiquement identifiées : l’une à la descente de la bretelle menant du carrefour Club des Rois vers la plage, et l’autre à proximité du carrefour Togbin, en face de la station JB Pétroleum.

La société en charge des travaux insiste sur le respect strict de ces dispositions. Les contrevenants s’exposent à des sanctions prévues par la réglementation, notamment des amendes ou l’enlèvement de leurs véhicules par les forces de l’ordre. La SIRAT SA en appelle au sens civique des conducteurs, soulignant que l’aménagement de la Route des Pêches s’inscrit dans une ambition plus large de modernisation du littoral béninois.