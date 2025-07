Russie : appel à une opération militaire contre ce pays

Photo : DR

Liées par une longue histoire commune sous l’Union soviétique, la Russie et l’Azerbaïdjan ont longtemps préservé une relation à la fois pragmatique et équilibrée. La coopération énergétique, les échanges économiques et les intérêts partagés dans le Caucase ont servi de socle à un dialogue soutenu, même dans les moments de tension. Pourtant, cette entente semble aujourd’hui fragilisée par une série de signaux préoccupants. Depuis quelques jours, des voix russes influentes, connues pour leur alignement sur les cercles de pouvoir à Moscou, appellent publiquement à une intervention militaire contre l’Azerbaïdjan. Une prise de position qui marque une rupture symbolique dans le discours russe à l’égard de son ancien partenaire régional.

Une déclaration, des remous

C’est à Choucha, au Haut-Karabakh, le 20 juillet, qu’un simple échange a mis le feu aux poudres. Interpellé par un journaliste ukrainien à l’occasion du troisième Forum mondial des médias, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a livré une réponse concise mais ferme, conseillant à Kyiv de « ne jamais abandonner » et de refuser toute forme de concession territoriale. Une phrase en apparence anodine, qui a provoqué une vague de réactions outrées parmi plusieurs figures russes proches du Kremlin. Sur les réseaux et dans les médias à forte audience en Russie, ces propos ont été interprétés comme un affront, voire une provocation. Certains n’ont pas hésité à réclamer une action militaire directe contre Bakou. Cette montée de tension verbale révèle un climat de plus en plus hostile, nourri par les repositionnements géopolitiques au sein de l’espace post-soviétique.

Silence stratégique au Kremlin

Face à ces prises de position offensives, le Kremlin a choisi une ligne de communication bien plus prudente. Dmitri Peskov, porte-parole de Vladimir Poutine, a évité tout commentaire direct sur les appels lancés contre l’Azerbaïdjan. Il a tout de même admis, ce lundi selon Reuters, que les liens entre les deux pays connaissent en ce moment une phase compliquée. Tout en mettant en avant des fondations durables et des intérêts partagés, ses propos laissent transparaître un malaise évident face aux bouleversements récents dans la région.

Alors que l’Azerbaïdjan multiplie les signaux d’ouverture vers d’autres partenaires stratégiques, y compris l’Ukraine, Moscou se retrouve confronté à un allié de moins en moins prévisible. Dans cette dynamique incertaine, le fossé s’élargit entre les discours modérés du pouvoir central russe et les appels belliqueux de ses soutiens médiatiques. Une divergence qui en dit long sur la fragilité actuelle des alliances dans une région sous haute tension.