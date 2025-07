Sénégal : Akon City, Mbodiène change de rêve mais pas d’ambition

Ce qui devait être une cité futuriste nourrie à la crypto-monnaie et à l’imaginaire de Wakanda s’efface derrière des plans bien plus concrets. À Mbodiène, la page de Akon City est tournée. Plus de dôme high-tech, ni de route intelligente ou d’université numérique. En lieu et place, un projet structurant pour le tourisme national, aux contours réalistes et aux bases clairement posées. L’artiste Akon, initiateur de la première vision, et l’État sénégalais sont parvenus à un accord discret mais définitif : faute d’avancement, le terrain a été repris et une nouvelle orientation actée.

Ce mardi 8 juillet 2025, la SAPCO (Société d’Aménagement et de Promotion des Côtes et Zones Touristiques du Sénégal) a officiellement lancé les travaux de ce qui devient désormais la station touristique de Mbodiène. Un changement de cap assumé, sans polémique, mais avec une volonté ferme d’ancrer le développement touristique dans un socle tangible, accessible et directement profitable aux populations locales.

Publicité

Un projet ancré dans la réalité économique

Porté par un investissement colossal de 665 milliards de francs CFA – dont plus de 90 % proviennent de capitaux privés – le nouveau programme dessine les contours d’un pôle balnéaire haut de gamme. Ce ne sont plus des illusions technologiques mais des structures précises : 3 000 chambres hôtelières, 2 000 résidences de standing, une promenade lagunaire, un centre commercial, des équipements sportifs internationaux, un village artisanal et un théâtre de verdure. Ce tissu touristique multifonctionnel vise à générer de l’emploi, attirer les devises et offrir aux visiteurs une immersion à la fois moderne et enracinée.

L’approche adoptée repose sur un équilibre subtil entre infrastructure contemporaine et valorisation du patrimoine local. Là où Akon City ambitionnait une rupture spectaculaire avec l’environnement existant, la nouvelle station se veut intégrée, respectueuse du site, tout en répondant aux standards du tourisme international. Une manière aussi de renforcer la compétitivité de la Petite Côte face à des destinations comme Saly ou Somone, tout en évitant le piège de la spéculation foncière ou de la déconnexion culturelle.

Tourisme durable et ambitions réajustées

Ce revirement n’est pas un abandon de rêve, mais une reconfiguration du possible. Si Akon City relevait du spectaculaire, sa concrétisation s’est heurtée aux réalités logistiques, financières et juridiques d’un projet trop ambitieux pour ses fondations. La SAPCO, elle, choisit de capitaliser sur l’existant, tout en proposant un modèle touristique tourné vers la durabilité et la cohésion territoriale. Serigne Mamadou Mboup, directeur général de la société, évoque un tournant décisif, où le Sénégal cherche à se positionner comme une destination fiable, prévisible et compétitive.

La station de Mbodiène s’inscrit dans cette volonté de sécuriser les investissements et de produire de la valeur sans excès d’annonces. En réaffectant le terrain initialement prévu pour Akon City à un projet piloté par des opérateurs expérimentés, les autorités entendent éviter les écueils du marketing urbain déconnecté du terrain. La priorité est donnée à l’emploi, à la circulation économique locale et à l’ancrage territorial.