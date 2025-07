Sénégal : « Bombardier » invité vedette d’un gala MMA en Pologne

image d'illustration/Christian Bobst

Le lutteur sénégalais Serigne Ousmane Dia, plus connu sous le nom de « Bombardier », s’apprête à franchir un nouveau cap dans sa carrière de combattant en se produisant lors de la prochaine édition du DWM Fight Night, un gala de sports de combat basé à Białogard, en Pologne. La cinquième édition, prévue le 6 septembre 2025, mettra à l’affiche ce géant de la lutte sénégalaise face au Polonais Natan Niewiadomski, dans un combat très attendu par les amateurs de MMA et de spectacles internationaux de force brute.

L’organisation DWM, jeune mais dynamique, a déjà marqué les esprits lors de son dernier événement à Świdwin le 21 juin dernier, où le public a assisté à une série de duels musclés mêlant MMA, boxe anglaise et kick-boxing, dont un combat principal explosif opposant Filip Kamysz à Paweł Sadło. En y ajoutant une figure comme Bombardier, l’organisation polonaise cherche à élargir son horizon et à capter un public nouveau, notamment en Afrique de l’Ouest, où l’athlète sénégalais bénéficie d’une aura considérable.

Une trajectoire de revanche et de consolidation

Depuis sa défaite expéditive contre Mariusz Pudzianowski en 2021, Bombardier a entrepris une véritable opération reconquête. En septembre 2022, il est revenu avec détermination pour battre le Brésilien Zuluzinho, un colosse lui aussi réputé pour sa puissance brute. Quelques semaines plus tard, il confirmait sa résilience et sa technique en s’imposant contre Damian « Stifler » Zduńczyk dans le cadre du Prime Show MMA, toujours sur sol polonais.

Ces victoires ont redonné au leader de l’écurie Mbour Bombardier une crédibilité au-delà des arènes sénégalaises. Dans un entretien accordé au quotidien Le Soleil, il a révélé que son combat contre Niewiadomski, initialement prévu pour le 29 juin, avait été reporté à sa demande. La raison : honorer un engagement national avec Gaston Productions, qui l’oppose à Jackson Jr à l’arène nationale de Pikine, le 27 juillet. Ce choix stratégique témoigne de sa volonté de concilier ambition internationale et fidélité au cadre réglementaire de la lutte sénégalaise.

Entre tradition sénégalaise et scène globale du combat

Bombardier n’est pas seulement un combattant de plus sur l’affiche d’un gala européen. Il représente une culture sportive enracinée au Sénégal, où la lutte traditionnelle incarne à la fois la force, la bravoure et le lien au terroir. En foulant à nouveau les tapis d’un événement MMA à l’étranger, il contribue à exporter ce pan de l’identité sénégalaise vers des plateformes où les disciplines se croisent et les codes s’entremêlent.

L’affrontement à venir avec Niewiadomski ne sera donc pas qu’un duel entre deux masses corporelles impressionnantes. Ce sera aussi la rencontre de deux écoles, de deux parcours, et d’une ambition partagée : inscrire son nom dans un circuit où l’intensité physique rime avec notoriété internationale. La Pologne, qui s’affirme comme un carrefour de plus en plus fréquenté pour les sports de combat hybrides, pourrait bien devenir un nouveau terrain de conquête pour les gladiateurs venus des plages de Mbour.

Derrière l’impact des coups, les regards du public africain et européen convergeront sur un homme et un combat porteurs d’une symbolique plus grande que la cage qui les enferme. Ce 6 septembre, Bombardier ne montera pas seulement sur le ring ; il portera avec lui toute une tradition qui ne demande qu’à être entendue sur les plus grandes scènes mondiales.