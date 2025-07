Sénégal : CDC livre les premiers lots de Bambilor, 6 ans après

Lorsque la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) a posé les premières pierres du projet Clos de Bambilor en 2019, les ambitions étaient claires : transformer une vaste étendue de terre en un espace résidentiel structuré et accessible. Mais derrière cette volonté affichée, se cachait une histoire plus ancienne, initiée dès 2010, date à laquelle les premières réflexions sur l’aménagement de cette zone avaient été engagées par l’État. Ce n’est qu’avec l’implication directe de la CDC, près de neuf ans plus tard, que le projet a véritablement trouvé son élan.

Six années de préparation, de viabilisation et d’efforts administratifs auront été nécessaires pour que les premières clés soient enfin remises aux acquéreurs. Fadilou Keïta, directeur général de l’institution, a dirigé ce tournant symbolique, concrétisé par la livraison d’un millier de parcelles équipées et la signature effective des titres fonciers, preuve d’une acquisition sécurisée.

Une vision d’urbanisation organisée

Le projet s’est distingué par la volonté d’offrir à la population un foncier prêt à construire, intégrant l’essentiel des infrastructures : accès à l’eau, à l’électricité, voirie et canalisations, dans une zone en pleine mutation démographique. Contrairement à d’autres programmes où les bénéficiaires doivent patienter plusieurs années avant de pouvoir bâtir, ici les terrains sont livrés viabilisés, permettant une installation immédiate.

La démarche va au-delà d’un simple morcellement de terres. Elle se rapproche davantage de la logique d’un lotissement planifié, à l’image de certains projets immobiliers structurés dans les périphéries de grandes métropoles africaines. Fadilou Keïta a affirmé lors de la cérémonie que « ces 1 000 premières parcelles ne sont qu’un début », avant d’ajouter que des projets de logements en construction directe sont également en cours de conception.

Une promesse devenue réalité

Dans un contexte marqué par la spéculation foncière et les litiges multiples liés au droit de propriété, la remise des premiers titres constitue un acte fort. Les bénéficiaires de ces lots peuvent désormais entamer leurs projets en toute sérénité, avec un document juridique solide. La présence de notaires et d’autorités locales lors de la cérémonie renforce la portée officielle de cet acte.

Le projet s’adresse autant aux ménages modestes qu’aux classes moyennes désireuses de s’installer dans une zone paisible mais bien reliée à Dakar. Le quartier de Bambilor, jadis rural, attire désormais une nouvelle génération de résidents, séduits par l’équilibre entre accessibilité financière et sécurité foncière. Pour beaucoup, le Clos de Bambilor est une opportunité rare, surtout dans un marché où les terrains viabilisés sont hors de prix.

CDC : entre maîtrise foncière et planification sociale

En misant sur un foncier déjà maîtrisé et en y injectant des ressources techniques, la CDC tente de montrer l’exemple d’une gouvernance foncière rigoureuse. Le projet ne repose pas sur un modèle spéculatif mais sur une logique de développement durable, avec une planification pensée pour s’adapter à la croissance urbaine de la région.

Ce programme pourrait bien devenir un modèle pour d’autres zones en périphérie de la capitale, souvent confrontées à l’anarchie foncière. En livrant enfin les premières parcelles, la CDC concrétise une promesse vieille de plus d’une décennie. Et en annonçant de nouveaux programmes à venir, elle s’engage à répondre à une demande toujours plus forte en terrains sécurisés.